Санду и Зеленский поговорили о безопасности и энергетике

Срочная новость

Во время визита в Украину президент Молдовы Майя Санду поговорила с Владимиром Зеленским. Лидеры, в частности, уделили внимание вопросам безопасности, сотрудничества защиты и развития инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

"Рад приветствовать в Украине Президента Молдовы Майю Санду. Ценим этот визит в такой особый день, когда мы вспоминаем аварию на Чернобыльской станции и ту колоссальную солидарность и самоотверженность наших людей, которая позволила защитить нашу страну и весь наш регион, всю нашу Европу и мир от еще большей радиационной катастрофы", — сказал президент.

Новость дополняется...