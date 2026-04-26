Санду та Зеленський поговорили про безпеку та енергетику
Дата публікації: 26 квітня 2026 13:06
Володимир Зеленський та Мая Санду. Фото: кадр з відео
Під час візиту до України президентка Молдови Мая Санду поговорила з Володимиром Зеленським. Лідери, зокрема, приділили увагу питанням безпеки, співпраці захисту й розвитку інфраструктури.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.
"Радий вітати в Україні Президентку Молдови Маю Санду. Цінуємо цей візит у такий особливий день, коли ми згадуємо аварію на Чорнобильській станції і ту колосальну солідарність та самовідданість наших людей, яка дозволила захистити нашу країну й увесь наш регіон, всю нашу Європу та світ від іще більшої радіаційної катастрофи", — сказав президент.
