Санду та Зеленський поговорили про безпеку та енергетику

Володимир Зеленський та Мая Санду. Фото: кадр з відео

Під час візиту до України президентка Молдови Мая Санду поговорила з Володимиром Зеленським. Лідери, зокрема, приділили увагу питанням безпеки, співпраці захисту й розвитку інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

"Радий вітати в Україні Президентку Молдови Маю Санду. Цінуємо цей візит у такий особливий день, коли ми згадуємо аварію на Чорнобильській станції і ту колосальну солідарність та самовідданість наших людей, яка дозволила захистити нашу країну й увесь наш регіон, всю нашу Європу та світ від іще більшої радіаційної катастрофи", — сказав президент.

