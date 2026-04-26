До України прибула Санду, яка відвідає Чорнобиль

До України у неділю, 26 квітня, прибула президентка Молдови Мая Санду. Відомо, що вона проведе переговори з українським лідером Володимиром Зеленським. Крім того, Санду відвідає Чорнобиль у річницю трагедії.

Про це Мая Санду повідомила у Facebook, передає Новини.LIVE.

"Сьогодні вранці, коли ми вшановуємо 40-ту річницю Чорнобильської ядерної катастрофи, я вирушаю до Києва для переговорів із Президентом Володимиром Зеленським, а також до Чорнобиля — щоб віддати шану тим, хто пожертвував своїм здоров’ям або навіть життям, аби захистити Європу від ще більшої трагедії", — зазначила Санду.

За її словами, ядерна аварія в Чорнобилі показала, що катастрофи не знають кордонів, але вона також продемонструвала силу міжнародної солідарності.

Президентка Молдови заявила, що арка, яка зведена над забрудненим реактором, є доказом, що країни разом можуть робити надзвичайні речі.

"Нам потрібна така ж єдність і рішучість сьогодні — щоб захистити мир у Європі. Місце Молдови — з тими, хто вирішив будувати, а не руйнувати", — додала Санду.

Новини.LIVE нагадали про вибух на Чорнобильській атомній електростанції рівно 40 років тому. Внаслідок трагедії реактор був повністю зруйнований, а в атмосферу потрапили радіоактивні речовини.

А журналістка Новини.LIVE Анна Сірик показала, що наразі відбувається у зоні відчуження. Зокрема, у Припʼяті на момент аварії проживало понад 49 тисяч людей.

Крім того, у річницю трагедії до світу звернувся український лідер Володимир Зеленський. За його словами, Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії.