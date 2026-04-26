Главная Новости дня К программе PURL присоединились еще три страны во время саммита на Кипре

Ua ru
Дата публикации 26 апреля 2026 14:46
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman

Во время саммита ЕС на Кипре к программе PURL присоединились еще три страны. Общая сумма вклада государств 300-400 млн евро.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве 26 апреля.

Еще три страны присоединились к PURL

Зеленский рассказал о присоединении на саммите Европейского союза на Кипре трех стран к инициативе Приоритетного перечня потребностей Украины (PURL) для оперативного закрытия приоритетных потребностей Сил обороны. Однако он не уточнил, какие именно.

"Мы благодарны трем странам — мы договорились, что это будет не публичная информация, относительно каких конкретно стран — и три страны присоединились к программе PURL во время Кипра, на общую сумму где-то 350-400 млн евро", — сказал президент.

Как писали Новини.LIVE, ранее Зеленский анонсировал встречу с гендиректором МАГАТЭ сегодня. В частности, стороны обсудят вопрос деоккупации Запорожской атомной электростанции. Гросси находится в Украине с визитом по случаю годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Также президент рассказал, что Украина будет представлена на саммите НАТО в Анкаре. Он состоится 7-8 июля.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
