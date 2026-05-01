Премьер Армении анонсировал визит Зеленского в Ереван

Президент Украины Владимир Зеленский поедет с визитом в Ереван в понедельник, 4 мая. Эта поездка будет осуществлена в рамках международных контактов и дипломатического взаимодействия между странами.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Визит Зеленского в Ереван

"Армения также ожидает президента Украины Владимира Зеленского. Визит рассматривается в рамках международных контактов и дипломатического взаимодействия между странами", — сказал Пашинян во время брифинга 30 апреля.

Он отметил, что все члены Европейского политического сообщества, в частности президент Украины, ожидаются в Армении.

Известно, что саммит Европейского политического сообщества пройдет 4 мая в Ереване.

Как писали Новини.LIVE, 25 апреля Владимир Зеленский прибыл с визитом в Азербайджан. Там он встретился с Ильхамом Алиевым и украинскими военными, которые делятся опытом и экспертизой в защите неба.

В то же время будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил Зеленскому встретиться на Закарпатье. В то же время он призвал Украину отменить определенные ограничения и вернуть венгерскому меньшинству языковые, образовательные и культурные права.