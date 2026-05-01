Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Премьер Армении анонсировал визит Зеленского в Ереван

Премьер Армении анонсировал визит Зеленского в Ереван

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 20:51
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Президент Украины Владимир Зеленский поедет с визитом в Ереван в понедельник, 4 мая. Эта поездка будет осуществлена в рамках международных контактов и дипломатического взаимодействия между странами.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Визит Зеленского в Ереван

"Армения также ожидает президента Украины Владимира Зеленского. Визит рассматривается в рамках международных контактов и дипломатического взаимодействия между странами", — сказал Пашинян во время брифинга 30 апреля.

Он отметил, что все члены Европейского политического сообщества, в частности президент Украины, ожидаются в Армении.

Известно, что саммит Европейского политического сообщества пройдет 4 мая в Ереване.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, 25 апреля Владимир Зеленский прибыл с визитом в Азербайджан. Там он встретился с Ильхамом Алиевым и украинскими военными, которые делятся опытом и экспертизой в защите неба.

В то же время будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил Зеленскому встретиться на Закарпатье. В то же время он призвал Украину отменить определенные ограничения и вернуть венгерскому меньшинству языковые, образовательные и культурные права.

Владимир Зеленский Армения встреча
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации