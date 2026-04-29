Мадьяр предложил Зеленскому встретиться на Закарпатье

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться на Закарпатье. В то же время он призвал Украину отменить определенные ограничения и вернуть венгерскому меньшинству языковые, образовательные и культурные права.

Что сказал Мадьяр об отношениях Венгрии и Украины и правах венгерского меньшинства

Победитель парламентских выборов проинформировал, что принял у себя в кабинете мэра города Берегово Закарпатской области Золтана Бабяка, который рассказал ему о положении венгров на Закарпатье и "об ужасах войны".

По результатам встречи они пришли к согласию, что в интересах венгров, проживающих на Закарпатье, заключается необходимость вывести отношения между Венгрией и Украиной на новую основу.

"Учитывая вышесказанное, я инициирую встречу в начале июня с президентом Украины Владимиром Зеленским, символически, в городе Берегово, где проживает венгерское большинство", — написал Мадьяр.

Он добавил, что цель этой встречи будет заключаться в том, чтобы помочь венграм Закарпатья и "способствовать их оставлению на родной земле".

"Пришло время, чтобы Украина отменила ограничения прав, существующие уже более десятилетия, и чтобы венгры Закарпатья вернули все свои культурные, языковые, административные и высшие образовательные права и снова стали равноправными, уважаемыми гражданами Украины. Это также помогло бы обеспечить, чтобы после окончания войны как можно больше венгров из Закарпатья смогли вернуться на свою родину", — подчеркнул будущий премьер-министр.

Он отметил, что если сторонам удастся решить эти вопросы, то это позволит открыть новую страницу в двусторонних отношениях между странами.

При этом Мадьяр отметил, что уступки, которые Кабмин Украины объявил в 2025 году в области образования — являются перспективными, но недостаточными.

"В высшем образовании Украины по-прежнему используется только один язык, экзамены на аттестат зрелости проводятся на украинском языке, а в других сферах официальной речи существенных изменений также не произошло. По-прежнему официальная речь в Украине строго базируется на одном языке. В государственном управлении, судах, официальных процедурах можно использовать только украинский язык", — говорится в сообщении.

Как пишет Мадьяр, венгерское меньшинство не может требовать официального обслуживания на родном языке даже в тех населенных пунктах, где большинство населения составляют венгры.

Кроме того, ограничения сохранились также в сфере общественной жизни и культуры. В частности, мероприятия и СМИ функционировать на венгерском языке могут, но в условиях квот, регистрационных и формальных требований.

Также в публичных выступлениях официальные лица, такие как директора школ или тоже мэры, тоже, как и раньше, "не могут свободно пользоваться своим родным языком. Поэтому Мадьяр обратилась к Украине с призывом.

"Поэтому я призываю украинское руководство решиться на решительные шаги в указанных сферах на пути к европейским ценностям и настоящей свободе и равенству. Я заверил господина мэра, что наши соотечественники на Закарпатье могут рассчитывать на поддержку материнской страны и правительства "ТИСА" (так называется партия Мадьяра — Ред.) во всем. Надеюсь, что вскоре смогу ответить на его любезное приглашение в Берегово. Я готов", — резюмировал будущий венгерский премьер.

Как сообщало Новини.LIVE, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (который вскоре покинет пост) блокировал кредит от ЕС для Украины на 90 млрд. И именно после того, как он проиграл парламентские выборы Мадьяру, этот вопрос решился. В частности, 23 апреля Зеленский сообщил, что Украина получила подтверждение о разблокировании финансовой помощи.

Также Петер Мадьяр после победы заявлял, что стремится наладить отношения с соседними странами, включая Украину. Уже тогда он пообещал, что встретится с Зеленским.

К слову, сам президент Украины тоже несколько дней назад сказал, что рассчитывает на нормальные отношения с новым правительством Венгрии, и личная встреча с Мадьяром состоится сразу, как появится такая возможность.