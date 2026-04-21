Видео

Петер Мадьяр ответил Зеленскому по поводу возврата денег Ощадбанка

Петер Мадьяр ответил Зеленскому по поводу возврата денег Ощадбанка

Дата публикации 21 апреля 2026 08:55
Петер Мадьяр ответил Зеленскому по поводу возврата денег Ощадбанка
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Венгерский премьер Петер Мадьяр отреагировал на намерения Президента Украины Владимира Зеленского вернуть присвоенные Венгрией средства "Ощадбанка", заявив, что планирует обсуждать с Киевом "другие, более важные вопросы".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telex.

Реакция Мадьяра на ситуацию с похищенными средствами "Ощадбанка"

Новый глава венгерского правительства назвал информацию о захваченных украинских активах "пропагандистскими новостями" и подчеркнул, что официальные предметные переговоры с украинским лидером, в том числе по транзиту нефти, станут возможными только после того, как он примет присягу премьер-министра.

Мадьяр отметил, что сейчас он и его команда не имеют полного доступа к информации о ситуации с украинскими активами, поэтому он не готов давать конкретные обещания.

"Мы не знаем реальной картины, видели только пропагандистские новости. Многие детали остаются непонятными", — подчеркнул политик.

Комментируя желание украинской стороны как можно быстрее решить финансовый спор, венгерский лидер дал понять, что имеет собственные приоритеты для будущего диалога, отметив: "Планирую поднять другие, более важные вопросы".

Кроме того, комментируя энергетические вопросы и анонсированное разблокирование работы нефтепровода "Дружба", Мадьяр призвал все стороны процесса руководствоваться здравым смыслом и проявить терпение до момента официального формирования нового кабинета министров.

Новини.LIVE напоминает, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает на возобновление конструктивного сотрудничества с новым руководством Венгрии, в частности в сферах энергетики и финансов, а также ожидает возвращения незаконно изъятых денег государственного банка.

Речь идет о скандальном решении правительства Виктора Орбана задержать украинцев, которые перевозили средства и золото в инкассаторской машине "Ощадбанка". Инцидент произошел 6 марта. Впоследствии это решение прокомментировал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, который заявил, что эти средства якобы принадлежали "украинской военной мафии". Он без доказательств сказал, что с января Украина якобы перевозила через Венгрию более 900 млн долларов и 420 млн евро наличными, а также 146 кг золота.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

