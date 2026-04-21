Петер Мадяр відповів Зеленському щодо повернення грошей Ощадбанку

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Угорський прем'єр Петер Мадяр відреагував на наміри Президента України Володимира Зеленського повернути привласнені Угорщиною кошти "Ощадбанку", заявивши, що планує обговорювати з Києвом "інші, важливіші питання".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telex.

Реакція Мадяра на ситуацію з викраденими коштами "Ощадбанку"

Новий очільник угорського уряду назвав інформацію про захоплені українські активи "пропагандистськими новинами" та наголосив, що офіційні предметні перемовини з українським лідером, у тому числі щодо транзиту нафти, стануть можливими лише після того, як він складе присягу прем'єр-міністра.

Мадяр зазначив, що наразі він та його команда не мають повного доступу до інформації щодо ситуації з українськими активами, відтак він не готовий давати конкретні обіцянки.

"Ми не знаємо реальної картини, бачили лише пропагандистські новини. Багато деталей залишаються незрозумілими", — наголосив політик.

Коментуючи бажання української сторони якнайшвидше вирішити фінансову суперечку, угорський лідер дав зрозуміти, що має власні пріоритети для майбутнього діалогу, зазначивши: "Планую підняти інші, важливіші питання".

Крім того, коментуючи енергетичні питання та анонсоване розблокування роботи нафтопроводу "Дружба", Мадяр закликав усі сторони процесу керуватися здоровим глуздом та проявити терпіння до моменту офіційного формування нового кабінету міністрів.

Новини.LIVE нагадує, що раніше Володимир Зеленський повідомив, що розраховує на відновлення конструктивної співпраці з новим керівництвом Угорщини, зокрема у сферах енергетики та фінансів, а також очікує повернення незаконно вилучених грошей державного банку.

Йдеться про скандальне рішення уряду Віктора Орбана затримати українців, як перевозили кошти та золото в інкасаторській машині "Ощадбанку". Інцидент трапився 6 березня. Згодом це рішення прокоментував угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, який заявив, що ці кошти нібито належали "українській воєнній мафії". Він без доказів сказав, що з січня Україна нібито перевозила через Угорщину понад 900 млн доларів та 420 млн євро готівкою, а також 146 кг золота.