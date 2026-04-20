Зеленський про гроші Ощадбанку: Орбан їх просто вкрав

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Україна виконає свої зобов'язання щодо підготовки нафтопроводу "Дружба" до кінця квітня, розраховуючи натомість на зустрічні кроки від нового керівництва Угорщини та Євросоюзу. Зокрема Київ хоче, щоб відбувся старт предметних переговорів про вступ до ЄС та остаточне залагодження фінансових суперечок.

Про це в інтерв'ю "Факти тижня" заявив Володимир Зеленський, цитує Новини.LIVE.

Україна очікує на переговори з Угорщиною для узгодження спірних питань

Президент Володимир Зеленський переконаний, що колишній угорський уряд зазнав стратегічної поразки на виборах, оскільки зробив ставку на ворожнечу. За словами глави держави, ексочільник кабінету міністрів Віктор Орбан будував свою політичну кампанію на антиукраїнській риториці, проте угорський народ не підтримав такий деструктивний курс.

"Я багато разів це сказав. Зі мною не погоджувалися багато лідерів. На ненависті не можна вигравати постійно. На ненависті можна тактично виграти, стратегічно точно програти. Вибори в Угорщини — це стратегічний програш Орбана. Я робив все, щоб налагодити з ними відносини. Навіть коли він вішав бігборди з ненавистю до мене, я казав, що належу вибору народу України. Ненависть до мене — це проєкція ненависті до українців. Він побудував кампанію свою на ненависті до українців. А угорці показали йому, народ Угорщини показав. Дивись, а ми з цим не погоджуємося", — сказав Володимир Зеленський.

Окрім поновлення конструктивного політичного діалогу, Київ розраховує вирішити з новим прем'єр-міністром низку фінансових питань. Однією з головних тем стане доля незаконно привласнених українських активів, зокрема грошей "Ощадбанку". Зеленський наголосив, що цю проблему тепер будуть обговорювати безпосередньо з Петером Мадяром, і держава має намір повернути свої ресурси.

"З ким говорити? Будемо говорити вже з мадяром. Я думаю, що повинні повернути. Ці гроші просто Орбан вкрав", — сказав Зеленський.

Ще одним вкрай чутливим питанням залишається транзит російських енергоносіїв. Україна зі свого боку суворо дотримується домовленостей і завершує підготовку нафтопроводу "Дружба", запуск якого запланований до кінця поточного місяця.

Зеленський нагадав, що хоч він принципово не підтримує торгівлю російською нафтою, європейські партнери погодили для Угорщини перехідний період до 2027 року задля пошуку альтернативних джерел постачання. Натомість українська сторона очікує виконання обіцянок від міжнародних партнерів — розблокування пакета макрофінансової допомоги та початку наступного етапу євроінтеграції.

"Ми зі свого боку виконуємо те, що ми пообіцяли. До кінця квітня. Раз. Угорці, я думаю, виконують те, що вони пообіцяли. Розблокують 90 мільярдів. Європейський Союз виконує те, що вони пообіцяли. Домовляться з угорцями, з новим урядом і з іншими. Україна все зробила, відкривайте нам кластер. Перший, і давайте потім, крок за кроком, не гальмувати, відкривати нам кластер і наблизити нас до членства в ЄС. Я вважаю, що кожна з цих сторін сьогодні має шанс на відновлення поваги один до одного. Гроші хотіли б повернути", — повідомив глава держави.

Водночас сам Петер Мадяр заявив, що Угорщина має налагодити контакт з Україною. Він заявив, що хоче зустрітися з Володимиром Зеленським.