Зеленский о деньгах Ощадбанка: Орбан их просто украл

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украина выполнит свои обязательства по подготовке нефтепровода "Дружба" до конца апреля, рассчитывая взамен на встречные шаги от нового руководства Венгрии и Евросоюза. В частности Киев хочет, чтобы состоялся старт предметных переговоров о вступлении в ЕС и окончательное улаживание финансовых споров.

Об этом в интервью "Фактам недели" заявил Владимир Зеленский, цитирует Новини.LIVE.

Украина ожидает переговоров с Венгрией для согласования спорных вопросов

Президент Владимир Зеленский убежден, что бывшее венгерское правительство потерпело стратегическое поражение на выборах, поскольку сделало ставку на вражду. По словам главы государства, экс-глава кабинета министров Виктор Орбан строил свою политическую кампанию на антиукраинской риторике, однако венгерский народ не поддержал такой деструктивный курс.

"Я много раз это сказал. Со мной не соглашались многие лидеры. На ненависти нельзя выигрывать постоянно. На ненависти можно тактически выиграть, стратегически точно проиграть. Выборы в Венгрии — это стратегический проигрыш Орбана. Я делал все, чтобы наладить с ними отношения. Даже когда он вешал бигборды с ненавистью ко мне, я говорил, что принадлежу выбору народа Украины. Ненависть ко мне — это проекция ненависти к украинцам. Он построил кампанию свою на ненависти к украинцам. А венгры показали ему, народ Венгрии показал. Смотри, а мы с этим не согласны", — сказал Владимир Зеленский.

Кроме возобновления конструктивного политического диалога, Киев рассчитывает решить с новым премьер-министром ряд финансовых вопросов. Одной из главных тем станет судьба незаконно присвоенных украинских активов, в частности денег "Ощадбанка". Зеленский отметил, что эту проблему теперь будут обсуждать непосредственно с Петером Мадяром, и государство намерено вернуть свои ресурсы.

Читайте также:

"С кем говорить? Будем говорить уже с мадьяром. Я думаю, что должны вернуть. Эти деньги просто Орбан украл", — сказал Зеленский.

Еще одним крайне чувствительным вопросом остается транзит российских энергоносителей. Украина со своей стороны строго придерживается договоренностей и завершает подготовку нефтепровода "Дружба", запуск которого запланирован до конца текущего месяца.

Зеленский напомнил, что хотя он принципиально не поддерживает торговлю российской нефтью, европейские партнеры согласовали для Венгрии переходный период до 2027 года для поиска альтернативных источников поставок. Зато украинская сторона ожидает выполнения обещаний от международных партнеров — разблокирования пакета макрофинансовой помощи и начала следующего этапа евроинтеграции.

"Мы со своей стороны выполняем то, что мы пообещали. До конца апреля. Раз. Венгры, я думаю, выполняют то, что они пообещали. Разблокируют 90 миллиардов. Европейский Союз выполняет то, что они пообещали. Договорятся с венграми, с новым правительством и с другими. Украина все сделала, открывайте нам кластер. Первый, и давайте потом, шаг за шагом, не тормозить, открывать нам кластер и приблизить нас к членству в ЕС. Я считаю, что каждая из этих сторон сегодня имеет шанс на восстановление уважения друг к другу. Деньги хотели бы вернуть", — сообщил глава государства.

Как писал ранее Новини.LIVE, Владимир Зеленский выразил надежду на конструктивный диалог с Петером Мадьяром. Он назвал приоритетные темы для обсуждения.

В то же время сам Петер Мадьяр заявил, что Венгрия должна наладить контакт с Украиной. Он заявил, что хочет встретиться с Владимиром Зеленским.