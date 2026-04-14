Зеленський окреслив майбутнє відносин з Угорщиною на чолі з Мадяром

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Володимир Зеленський запропонував зустріч новому прем'єр-міністру Угорщини Петеру Мадяру та наголосив на важливості збереження добросусідських зв'язків між народами. Глава держави розраховує, що зміна влади в сусідній країні відкриє шлях до конструктивного діалогу та взаємної підтримки на рівні Європейського Союзу.

Про це Володимир Зеленський заявив на брифінгу під час зустрічі з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

Зеленський висловився про майбутнє стосунків з Угорщиною після виборів

За словами глави держави, міцним фундаментом для порозуміння залишаються хороші міжлюдські стосунки, які історично існують між українцями та угорцями. Водночас Київ готовий вибудовувати діалог з урахуванням інтересів обох сторін, аби це посилювало обидві держави.

"Що стосується нового керівництва, я вважаю, що треба будувати наші відносини. Якщо хочеться на прагматизмі, будь ласка, можна будувати дружні відносини, але на домовленостях, на співробітництві, на повазі один до одного", — наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу президент приділив питанням енергетичної інфраструктури, зокрема відновленню пошкодженого нафтопроводу "Дружба". Ремонтні роботи на магістралі планують завершити найближчим часом, до кінця квітня. Україна розраховує, що паралельно з цим кроком назустріч Будапешт змінить свою позицію щодо блокування ключових ініціатив у Євросоюзі.

"Щодо нафтопроводу, як ми й обіцяли, його відремонтують до кінця квітня. Не повністю, але достатньо для функціонування. Ми твердо переконані, що це збіжиться з іншими зобов’язаннями країн ЄС. Насамперед Угорщини, яка заблокувала деякі важливі для нас рішення", — пояснив український лідер.

Коментуючи парламентські вибори в Угорщині, які відбулися у неділю, 12 грудня, Зеленський назвав цей день символічним. Президент висловив абсолютну готовність до особистих переговорів із новообраним очільником угорського уряду.

"Ми готові зустрітися, коли новий прем'єр-міністр буде готовий, у будь-який час", — резюмував Зеленський.

Як писав раніше Новини.LIVE, новообраний угорський прем'єр заявив, що схвалює розблокування кредиту для України сумою 90 млрд євро. Тривалий час передачу коштів блокував уряд Віктора Орбана, який погрожував також зривати будь-які європейські ініціативи щодо вступу України в ЄС.

Тим часом в МЗС України висловили сподівання, що вдасться налагодити позитивний контакт з Будапештом і перезавантажити політичні стосунки. Проте, Петер Мадяр має стримані настрої щодо України. Нещодавно він заявив, що ніхто не має права вирішувати те, яким має бути мир для України. Але водночас він проти прискореного вступу України до Європейського союзу.

Також Петер Мадяр сказав, що готовий до прагматичної співпраці з Росією, але зауважив, що вважає чинну владу загрозою для Угорщини. Цікаво, що в Кремлі не привітали його з перемогою.