Зеленский очертил будущее отношений с Венгрией во главе с Мадьяром

Президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский предложил встречу новому премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру и подчеркнул важность сохранения добрососедских связей между народами. Глава государства рассчитывает, что смена власти в соседней стране откроет путь к конструктивному диалогу и взаимной поддержке на уровне Европейского Союза.

Об этом Владимир Зеленский заявил на брифинге во время встречи с немецким канцлером Фридрихом Мерцом.

Зеленский высказался о будущем отношений с Венгрией после выборов

По словам главы государства, прочным фундаментом для взаимопонимания остаются хорошие межчеловеческие отношения, которые исторически существуют между украинцами и венграми. В то же время Киев готов выстраивать диалог с учетом интересов обеих сторон, чтобы это усиливало оба государства.

"Что касается нового руководства, я считаю, что надо строить наши отношения. Если хочется на прагматизме, пожалуйста, можно строить дружеские отношения, но на договоренностях, на сотрудничестве, на уважении друг к другу", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Читайте также:

Отдельное внимание президент уделил вопросам энергетической инфраструктуры, в частности восстановлению поврежденного нефтепровода "Дружба". Ремонтные работы на магистрали планируют завершить в ближайшее время, до конца апреля. Украина рассчитывает, что параллельно с этим шагом навстречу Будапешт изменит свою позицию по блокированию ключевых инициатив в Евросоюзе.

"Что касается нефтепровода, как мы и обещали, его отремонтируют до конца апреля. Не полностью, но достаточно для функционирования. Мы твердо убеждены, что это совпадет с другими обязательствами стран ЕС. Прежде всего Венгрии, которая заблокировала некоторые важные для нас решения", — пояснил украинский лидер.

Комментируя парламентские выборы в Венгрии, которые состоялись в воскресенье, 12 декабря, Зеленский назвал этот день символическим. Президент выразил абсолютную готовность к личным переговорам с новоизбранным главой венгерского правительства.

"Мы готовы встретиться, когда новый премьер-министр будет готов, в любое время", — резюмировал Зеленский.

Как писал ранее Новини.LIVE, новоизбранный венгерский премьер заявил, что одобряет разблокирование кредита для Украины суммой 90 млрд евро. Долгое время передачу средств блокировало правительство Виктора Орбана, который угрожал также срывать любые европейские инициативы по вступлению Украины в ЕС.

Между тем в МИД Украины выразили надежду, что удастся наладить позитивный контакт с Будапештом и перезагрузить политические отношения. Однако, Петер Мадьяр имеет сдержанные настроения относительно Украины. Недавно он заявил, что никто не имеет права решать то, каким должен быть мир для Украины. Но в то же время он против ускоренного вступления Украины в Европейский союз.

Также Петер Мадьяр сказал, что готов к прагматичному сотрудничеству с Россией, но отметил, что считает действующую власть угрозой для Венгрии. Интересно, что в Кремле не поздравили его с победой.