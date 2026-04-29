Мадяр запропонував Зеленському зустрітися на Закарпатті

Петер Мадяр. Фото: Reuters

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися на Закарпатті. Водночас він закликав Україну скасувати певні обмеження та повернути угорській меншині мовні, освітні та культурні права.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост Мадяра у Facebook.

Що сказав Мадяр про відносини Угорщини та України і права угорської меншини

Переможець парламентських виборів поінформував, що прийняв у себе в кабінеті мера міста Берегове Закарпатської області Золтана Бабяка, який розповів йому про становище угорців на Закарпатті та "про жахи війни".

За результатами зустрічі вони дійшли згоди, що в інтересах угорців, які проживають на Закарпатті, полягає необхідність вивести відносини між Угорщиною та Україною на нову основу.

"З огляду на вищезазначене, я ініціюю зустріч на початку червня з президентом України Володимиром Зеленським, символічно, у місті Берегово, де проживає угорська більшість", — написав Мадяр.

Він додав, що мета цієї зустрічі полягатиме в тому, щоб допомогти угорцям Закарпаття та "сприяти їхньому залишенню на рідній землі".

"Настав час, щоб Україна скасувала обмеження прав, що існують вже понад десятиліття, і щоб угорці Закарпаття повернули всі свої культурні, мовні, адміністративні та вищі освітні права і знову стали рівноправними, шанованими громадянами України. Це також допомогло б забезпечити, щоб після закінчення війни якомога більше угорців із Закарпаття змогли повернутися на свою батьківщину", — наголосив майбутній прем'єр-міністр.

Він зазначив, що якщо сторонам вдасться вирішити ці питання, то це дозволить відкрити нову сторінку в двосторонніх відносинах між країнами.

При цьому Мадяр зауважив, що поступки, які Кабмін України оголосив у 2025 році в галузі освіти — є перспективними, але недостатніми.

"У вищій освіті України, як і раніше, використовується лише одна мова, іспити на атестат зрілості проводяться українською мовою, а в інших сферах офіційного мовлення суттєвих змін також не відбулося. Як і раніше, офіційне мовлення в Україні суворо базується на одній мові. У державному управлінні, судах, офіційних процедурах можна використовувати лише українську мову", — йдеться у повідомленні.

Як пише Мадяр, угорська меншина не може вимагати офіційного обслуговування рідною мовою навіть у тих населених пунктах, же більшість населення складають угорці.

Окрім того, обмеження збереглися також у сфері суспільного життя та культури. Зокрема, заходи та ЗМІ функціонувати на угорській мові можуть, але в умовах квот, реєстраційних і формальних вимог.

Також у публічних виступах офіційні особи, такі як директори шкіл або теж мери, теж, як і раніше, "не можуть вільно користуватися своєю рідною мовою. Тож Мадяр звернулася до України із закликом.

"Тому я закликаю українське керівництво наважитися на рішучі кроки у зазначених сферах на шляху до європейських цінностей та справжньої свободи й рівності.

Я запевнив пана мера, що наші співвітчизники на Закарпатті можуть розраховувати на підтримку материнської країни та уряду "ТИСА" (так називається партія Мадяра — Ред.) у всьому. Сподіваюся, що незабаром зможу відповісти на його люб’язне запрошення до Берегового. Я готовий", — резюмував майбутній угорський прем'єр.

Що ще відомо

Як повідомляло Новини.LIVE, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (який незабаром покине посаду) блокував кредит від ЄС для України на 90 млрд. І саме після того, як він програв парламентські вибори Мадяру, це питання вирішилось. Зокрема, 23 квітня Зеленський повідомив, що Україна отримала підтвердження про розблокування фінансової допомоги.

Також Петер Мадяр після перемоги заявляв, що прагне налагодити стосунки з сусідніми країнами, включаючи Україну. Вже тоді він пообіцяв, що зустрінеться з Зеленським.

До речі, сам президент України теж кілька днів тому сказав, що розраховує на нормальні відносини з новим урядом Угорщини, і особиста зустріч с Мадяром відбудеться одразу, як з'явиться така можливість.