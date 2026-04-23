Підтримую: Зеленський про можливу зустріч з новим прем'єром Угорщини

Передусім, я привітав Петера Мадяру публічно з перемогою. Я дійсно бажаю, щоб в нас було добре сусідство.

Я це абсолютно підтримую. Підтримую народ Угорщини. І дуже хочу, щоб були прекрасні відносини, сильні, добрі, взаємовигідні відносини між угорським народом і українцями.

І будемо все для цього робити. Я впевнений, що як тільки буде можливість, ми зустрінемось з новим прем'єр-міністром Угорщини. Зараз йде прихід влади.

Зрозуміло, що після цього наші дипломати знайдуть формат, як нам поспілкуватися, зустрітися, ну і як жити правильно по-сусідськи. А як планувати односторонні відносини? У будь-якому випадку, я думаю, що відносини повинні бути хорошими, такими, що поважають одне одного, але які захищають інтереси кожної сторі. Думаю, на таких принципах добросусідства і поваги один до одного будемо і будувати наші відносини.

