Поддерживаю: Зеленский о возможной встрече с новым премьером Венгрии

Поддерживаю: Зеленский о возможной встрече с новым премьером Венгрии

Дата публикации 23 апреля 2026 13:57
Поддерживаю: Зеленский о возможной встрече с новым премьером Венгрии
Прежде всего, я поздравил Петера Мадяру публично с победой. Я действительно желаю, чтобы у нас было хорошее соседство.

Я это абсолютно поддерживаю. Поддерживаю народ Венгрии. И очень хочу, чтобы были прекрасные отношения, сильные, добрые, взаимовыгодные отношения между венгерским народом и украинцами.

И будем все для этого делать. Я уверен, что как только будет возможность, мы встретимся с новым премьер-министром Венгрии. Сейчас идет приход власти.

Понятно, что после этого наши дипломаты найдут формат, как нам пообщаться, встретиться, ну и как жить правильно по-соседски. А как планировать односторонние отношения? В любом случае, я думаю, что отношения должны быть хорошими, уважающими друг друга, но защищающими интересы каждой стори. Думаю, на таких принципах добрососедства и уважения друг к другу будем и строить наши отношения.

Владимир Зеленский Венгрия Петер Мадяр
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
