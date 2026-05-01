Прем'єр Вірменії анонсував візит Зеленського до Єревану

Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський поїде з віхитом до Єревану у понеділок, 4 травня. Ця поїздка буде здійснена у межах міжнародних контактів та дипломатичної взаємодії між країнами.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Візит Зеленського до Єревана

"Вірменія також очікує президента України Володимира Зеленського. Візит розглядається у рамках міжнародних контактів та дипломатичної взаємодії між країнами", — сказав Пашинян під час брифінгу 30 квітня.

Він зазначив, що всі члени Європейської політичної спільноти, зокрема президент України, очікуються у Вірменії.

Відомо, що саміт Європейської політичної спільноти пройде 4 травня в Єревані.

Як писали Новини.LIVE, 25 квітня Володимир Зеленський прибув з візитом до Азербайджану. Там він зустрівся Ільхамом Алієвим та українськими військовими, які діляться досвідом та експертизою у захисті неба.

Водночас майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр запропонував Зеленському зустрітися на Закарпатті. Водночас він закликав Україну скасувати певні обмеження та повернути угорській меншині мовні, освітні та культурні права.