Зеленський прибув до Вірменії: порядок денний

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 3 травня, прибув до столиці Вірменії Єревана. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, передає Новини.LIVE.

Зеленський в Єревані 3 травня

Никифоров зазначив, що сьогодні в програмі в основному двосторонні зустрічі з премʼєр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.

Завтра відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, а також продовження двосторонніх та багатосторонніх зустрічей.

А "Укрінформ" повідомляє, що під час брифінгу у Варшаві перед вильотом до Єревана очільник польського уряду Дональд Туск повідомив, що проведе зустріч із Зеленським в Єревані. Зокрема, у Вірменії зустрінуться лідери близько 50 країн.

Туск каже, що ситуація наразі особлива, тому важливо підтримувати контакти та єдність європейської політичної спільноти, до якої належать такоє інші партнери, зокрема Вірменія.

"Я також матиму двосторонні зустрічі з іншими учасниками цього саміту — прем’єр-міністрами та президентами Канади, Туреччини, Великої Британії, а також із Президентом Зеленським. У час стратегічного хаосу та геополітичної невизначеності — а цей хаос, на жаль, інколи набуває форми справжньої війни, як в Україні чи на Близькому Сході — для мене дуже важливо разом з іншими лідерами надати міжнародній політиці певної ознаки відповідальності, щоб ситуація не вийшла з-під контролю", — повідомив Туск.

Крім того, зустріч із Зеленським анонсував премʼєр Чехії Андрей Бабіш. Водночас він не розкрив теми для обговорень. Відомо, що зустріч стане першою з моменту вступу на посаду премʼєра.

"Там я також проведу короткі двосторонні зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Стармером, прем’єр-міністром Сербії та Президентом Молдови. Вперше я також проведу переговори з Президентом України Зеленським", — сказав Бабіш.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, 2 травня він провів телефонну розмову з премʼєром Словаччини Робертом Фіцо. Зокрема, сторони обговорили можливу зустріч.

А 26 квітня Зеленський провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Вони говорили про неприпустимість перебування росіян на Запорізькій АЕС.