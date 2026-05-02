Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський анонсував зустріч із Фіцо найближчим часом

Зеленський анонсував зустріч із Фіцо найближчим часом

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 14:24
Зеленський анонсував зустріч із Фіцо найближчим часом
Президент Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Політики домовились зустрітись найближчим часом. Команди попрацюють над графіком.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Зеленського.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський запросив Фіцо до Києва

Глава української держави запросив Фіцо до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави.

"Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу", йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили можливість особисто зустрітися найближчим часом.

Як писали Новини.LIVE, Фіцо збирається з візитом до Росії. Однак участі в параді 9 травня брати не буде. Проте він має намір покласти квіти до Могили невідомого солдата біля Кремлівської стіни.

Водночас Фіцо заявив, що може заблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії через ситуацію з транзитом нафти. У своєму відеозверненні він розкритикував як Єврокомісію, так і Зеленського. Та попросив ЄС вплинути на цю ситуацію.

Володимир Зеленський Словаччина Роберт Фіцо
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації