Зеленський анонсував зустріч із Фіцо найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Політики домовились зустрітись найближчим часом. Команди попрацюють над графіком.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Зеленського.

Зеленський запросив Фіцо до Києва

Глава української держави запросив Фіцо до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави.

"Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу", — йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили можливість особисто зустрітися найближчим часом.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, Фіцо збирається з візитом до Росії. Однак участі в параді 9 травня брати не буде. Проте він має намір покласти квіти до Могили невідомого солдата біля Кремлівської стіни.

Водночас Фіцо заявив, що може заблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії через ситуацію з транзитом нафти. У своєму відеозверненні він розкритикував як Єврокомісію, так і Зеленського. Та попросив ЄС вплинути на цю ситуацію.