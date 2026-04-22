Фіцо відвідає Москву, однак не братиме участі у "параді перемоги"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився від участі у військовому параді 9 травня в Москві. Водночас він не скасовує саму поїздку до російської столиці. Його візит буде зосереджений на меморіальних заходах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на словацьке видання Dennik N у середу, 22 квітня.

Фіцо відмовився від участі у "параді перемоги" в Москві

За даними видання Dennik N, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо планує перебувати в Москві 9 травня 2026 року, але не братиме участі у військовому параді.

Натомість він має намір покласти квіти до Могили невідомого солдата біля Кремлівської стіни та долучитися до пам’ятних заходів.

Перед візитом до Росії словацький прем’єр також відвідає Мюнхен, де планує побувати в колишньому концтаборі Дахау.

Зміна формату поїздки Фіцо відбувається на тлі критики з боку ЄС через його попередню участь у заходах у Москві та дискусій щодо політичних наслідків таких візитів. Також раніше повідомлялося про можливі обмеження повітряного простору з боку країн Балтії для його польоту до Росії.

Зазначимо, що у 2025 році Роберт Фіцо став єдиним лідером Європейського Союзу, який взяв участь у святкуванні 80-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Москві.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці березня 2026 року прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Причиною він назвав суперечку навколо постачання нафти через трубопровід "Дружба".

Новини.LIVE також писали, що на початку березня цього року Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Під час неї він запросив його приїхати до Києва. Фіцо спочатку погодився на візит, але згодом відмовився їхати в Україну.