Видео

Фицо посетит Москву, однако не будет участвовать в "параде победы"

Фицо посетит Москву, однако не будет участвовать в "параде победы"

Дата публикации 22 апреля 2026 16:24
Фицо посетит Москву, однако не будет участвовать в "параде победы"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался от участия в военном параде 9 мая в Москве. В то же время он не отменяет саму поездку в российскую столицу. Его визит будет сосредоточен на мемориальных мероприятиях.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на словацкое издание Dennik N в среду, 22 апреля.

Фицо отказался от участия в "параде победы" в Москве

По данным издания Dennik N, премьер Словакии Роберт Фицо планирует находиться в Москве 9 мая 2026 года, но не будет участвовать в военном параде.

Вместо этого он намерен возложить цветы к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены и присоединиться к памятным мероприятиям.

Перед визитом в Россию словацкий премьер также посетит Мюнхен, где планирует побывать в бывшем концлагере Дахау.

Изменение формата поездки Фицо происходит на фоне критики со стороны ЕС из-за его предыдущего участия в мероприятиях в Москве и дискуссий о политических последствиях таких визитов. Также ранее сообщалось о возможных ограничениях воздушного пространства со стороны стран Балтии для его полета в Россию.

Отметим, что в 2025 году Роберт Фицо стал единственным лидером Европейского Союза, который принял участие в праздновании 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне в Москве.

Новини.LIVE информировали, что в конце марта 2026 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций ЕС против России. Причиной он назвал спор вокруг поставок нефти через трубопровод "Дружба".

Новини.LIVE также писали, что в начале марта этого года Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Во время него он пригласил его приехать в Киев. Фицо сначала согласился на визит, но впоследствии отказался ехать в Украину.

Словакия Россия Роберт Фицо
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
