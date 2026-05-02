Зеленский анонсировал встречу с Фицо в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политики договорились встретиться в ближайшее время. Команды поработают над графиком.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Зеленского.

Зеленский пригласил Фицо в Киев

Глава украинского государства пригласил Фицо в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу.

"Надо иметь сильные отношения между нашими государствами, и мы оба заинтересованы в этом. Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления", — говорится в сообщении.

Стороны обсудили возможность лично встретиться в ближайшее время.

Как писали Новини.LIVE, Фицо собирается с визитом в Россию. Однако участия в параде 9 мая принимать не будет. Однако он намерен возложить цветы к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены.

В то же время Фицо заявил, что может заблокировать новый пакет санкций ЕС против России из-за ситуации с транзитом нефти. В своем видеообращении он раскритиковал как Еврокомиссию, так и Зеленского. И попросил ЕС повлиять на эту ситуацию.