Зеленский подтвердил перемирие и масштабный обмен пленными
Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 21:27
Срочная новость
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил перемирие с Россией с 9 по 11 мая. Он также сообщил об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. По словам главы государства, Красная площадь в Москве для украинцев менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой.
Об этом украинский лидер сообщил в пятницу, 8 мая.
Перемирие и обмен пленными
Новость дополняется...
Читайте также:
Реклама