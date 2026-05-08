Зеленский подтвердил перемирие и масштабный обмен пленными

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил перемирие с Россией с 9 по 11 мая. Он также сообщил об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. По словам главы государства, Красная площадь в Москве для украинцев менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой.

Об этом украинский лидер сообщил в пятницу, 8 мая.

Перемирие и обмен пленными

