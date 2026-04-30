Хотят спокойный парад: Зеленский о предложении перемирия РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о перемирии, которое предлагает Россия на 9 мая. По его словам, Кремль стремится обезопасить свой ежегодный парад в Москве от возможных ударов. В то же время Зеленский заявил, что не получал никаких официальных или неофициальных предложений по этому поводу ни от Москвы, ни от Вашингтона.

Об этом глава государства сказал в интервью Bloomberg в четверг, 30 апреля, передает Новини.LIVE.

Предложение о перемирии

Зеленский говорит, что Россия хочет, чтобы парад прошел спокойно в течение нескольких часов, а потом возобновить атаки.

"Мы не хотим, чтобы любое перемирие стало тактическим обманом со стороны Российской Федерации", — отметил украинский лидер.

В то же время глава государства заявил, что поддерживает инициативы по прекращению огня, которые помогают защитить гражданских и способствовать обмену пленными.

"Мы всегда положительно реагируем на настоящие предложения по прекращению огня с Россией, если такие существуют", — сказал он.

Как писали Новини.LIVE, лидер США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский президент допускает, что завершение войны в Украине может совпасть во времени с завершением военной операции США против Ирана.

Во время разговора Путин сообщил Трампу, что готов объявить перемирие на 9 мая. По информации Кремля, инициатива получила поддержку со стороны американской стороны.

А украинская власть стремится выяснить истинную цель российского предложения о короткой паузе в боевых действиях. Владимир Зеленский поручил представителям связаться с командой США, чтобы получить детали.