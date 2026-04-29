Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин сказал Трампу, что готов объявить перемирие на 9 мая

Путин сказал Трампу, что готов объявить перемирие на 9 мая

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 22:58
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что готов объявить перемирие на период так называемого "Дня Победы" 9 мая. Об этом стало известно после телефонного разговора между лидерами РФ и США. В Кремле заявляют, что инициатива получила поддержку со стороны американской стороны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова в среду, 29 апреля.

Путин сказал Трампу, что готов объявить перемирие на 9 мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков после телефонного разговора между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, разговор состоялся 29 апреля и длился более полутора часов. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг полномасштабной войны в Украине.

В Кремле утверждают, что во время разговора Путин сообщил о готовности объявить временное перемирие на период празднования 9 мая. Также отмечается, что Трамп якобы положительно оценил ранее объявленное Россией "пасхальное перемирие" и поддержал новую инициативу.

Читайте также:

Кроме этого, по словам Ушакова, Трамп выразил мнение, что договоренность о завершении войны в Украине может быть достигнута в ближайшее время.

Во время разговора Путин также заявил о якобы "инициативе" российских войск на фронте и обвинил Украину в атаках по якобы гражданским объектам на территории РФ. Другие детали переговоров стороны пока не раскрывают.

Новини.LIVE информировали, что недавно Путин впервые прокомментировал удары по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, заявив, что серьезной угрозы нет. При этом он назвал атаки "террористическими методами" и обвинил в них Украину. Также российский лидер связал эти удары с якобы неспособностью Украины повлиять на ситуацию на фронте.

Новини.LIVE также писали, что ранее Дональд Трамп заявлял, что США работают над достижением мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, он проводит "хорошие разговоры" как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. В то же время Трамп отметил, что основным препятствием для мира является взаимная вражда между лидерами обеих стран.

владимир путин перемирие 9 мая
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации