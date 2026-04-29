Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что готов объявить перемирие на период так называемого "Дня Победы" 9 мая. Об этом стало известно после телефонного разговора между лидерами РФ и США. В Кремле заявляют, что инициатива получила поддержку со стороны американской стороны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова в среду, 29 апреля.

Путин сказал Трампу, что готов объявить перемирие на 9 мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков после телефонного разговора между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, разговор состоялся 29 апреля и длился более полутора часов. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг полномасштабной войны в Украине.

В Кремле утверждают, что во время разговора Путин сообщил о готовности объявить временное перемирие на период празднования 9 мая. Также отмечается, что Трамп якобы положительно оценил ранее объявленное Россией "пасхальное перемирие" и поддержал новую инициативу.

Кроме этого, по словам Ушакова, Трамп выразил мнение, что договоренность о завершении войны в Украине может быть достигнута в ближайшее время.

Во время разговора Путин также заявил о якобы "инициативе" российских войск на фронте и обвинил Украину в атаках по якобы гражданским объектам на территории РФ. Другие детали переговоров стороны пока не раскрывают.

Новини.LIVE информировали, что недавно Путин впервые прокомментировал удары по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, заявив, что серьезной угрозы нет. При этом он назвал атаки "террористическими методами" и обвинил в них Украину. Также российский лидер связал эти удары с якобы неспособностью Украины повлиять на ситуацию на фронте.

Новини.LIVE также писали, что ранее Дональд Трамп заявлял, что США работают над достижением мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, он проводит "хорошие разговоры" как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. В то же время Трамп отметил, что основным препятствием для мира является взаимная вражда между лидерами обеих стран.