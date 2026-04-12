Буданов: Пасхальное перемирие не станет долгосрочным

Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отметил, что перемирие на Пасху вряд ли перерастет в длительное прекращение огня. По его словам, в прошлые годы Россия уже нарушала договоренности.

Об этом руководитель ОП заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в воскресенье, 12 апреля.

Буданов высказался о перемирии

Он отметил, что подобные ситуации уже случались ранее — режим тишины объявляли, однако его неоднократно нарушали. В то же время, по словам Буданова, в предыдущие годы большинство сторон все же пыталось соблюдать прекращение огня.

"К сожалению, этого не будет (долгосрочного перемирия - ред.). Следует вспомнить, что такое однодневное перемирие уже было несколько лет назад. Оно много раз нарушалось, но в большинстве его придерживались. Я думаю, ничего не изменится и сегодня", — отметил Буданов.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, российский диктатор Владимир Путин 9 апреля объявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое должно было длиться с 11 по 12 апреля.

В Генштабе ВСУ 11 апреля заявили, что Украина будет придерживаться режима тишины. В то же время там подчеркнули: в случае атак со стороны России украинские военные будут отвечать, действуя по принципу зеркального реагирования.

Несмотря на заявления о перемирии, 11 апреля в 16:00, после его формального начала, российские войска нарушили режим прекращения огня. Зафиксировано более 400 ударов.