Более 400 атак: Россия нарушила "пасхальное перемирие"

Бои между Украиной и РФ на фронте.

В субботу, 11 апреля, в 16:00 началось так называемое "пасхальное перемирие" между Украиной и Россией. Однако оккупанты нарушили режим прекращения огня. Следовательно, после 16 часов зафиксировано более 400 ударов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Россия нарушила перемирие на Пасху

Сегодня вечером, 11 апреля, в Генштабе ВСУ сообщили, что после 16:00 зафиксировано 469 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны российских войск.

Враг совершил 22 штурмовые действия, 153 обстрела и 19 ударов дронами-камикадзе. Также было зафиксировано 275 атак с применением FPV-дронов.

Всего в течение суток произошло 101 боевое столкновение. Российские силы также нанесли 57 авиаударов и сбросили 182 управляемые авиабомбы. Кроме того, они использовали 3928 дронов-камикадзе и осуществили 2454 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

Новини.LIVE информировали, что 11 апреля в Генштабе заявили, что Украина будет придерживаться "пасхального перемирия". В то же время в ведомстве подчеркнули, что в случае атак со стороны РФ украинские военные будут наносить ответные удары. В Генштабе объяснили, что Украина обеспечит режим тишины и будет действовать по четкому принципу: зеркальное реагирование.

Новини.LIVE сообщали, что 9 апреля Путин объявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое должно было длиться с 11 по 12 апреля. На сайте Кремля отметили, что военное руководство должно остановить боевые действия на всех направлениях. Но российские войска будут оставаться в состоянии боевой готовности.

Новини.LIVE также писали, что Президент Владимир Зеленский заявил о возможных нарушениях перемирия со стороны России и подтвердил готовность Украины к такому развитию событий. Он подчеркнул, что украинские военные будут действовать по принципу зеркального ответа, реагируя на действия противника.