Понад 400 атак: Росія порушила "великоднє перемир’я"

Бої між Україною та РФ на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У суботу, 11 квітня, о 16:00 розпочалося так зване "великоднє перемир'я" між Україною та Росією. Однак окупанти порушили режим припинення вогню. Відтак, після 16 години зафіксовано понад 400 ударів.

Генеральний штаб Збройних сил України

Росія порушила перемир'я на Великдень

Сьогодні ввечері, 11 квітня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушення режиму припинення вогню з боку російських військ.

Ворог здійснив 22 штурмові дії, 153 обстріли та 19 ударів дронами-камікадзе. Також було зафіксовано 275 атак із застосуванням FPV-дронів.

Загалом протягом доби відбулося 101 бойове зіткнення. Російські сили також завдали 57 авіаударів і скинули 182 керовані авіабомби. Крім того, вони використали 3928 дронів-камікадзе та здійснили 2454 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

Читайте також:

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 11 квітня у Генштабі заявили, що Україна дотримуватиметься "великоднього перемир'я". Водночас у відомстві наголосили, що у разі атак з боку РФ українські військові будуть завдавати ударів у відповідь. У Генштабі пояснили, що Україна забезпечить режим тиші та діятиме за чітким принципом: дзеркальне реагування.

Новини.LIVE повідомляли, що 9 квітня Путін оголосив про так зване "великоднє перемир’я", яке мало тривати з 11 по 12 квітня. На сайті Кремля зазначили, що військове керівництво має зупинити бойові дії на всіх напрямках. Але російські війська залишатимуться у стані бойової готовності.

Новини.LIVE також писали, що Президент Володимир Зеленський заявив про можливі порушення перемир’я з боку Росії та підтвердив готовність України до такого розвитку подій. Він підкреслив, що українські військові діятимуть за принципом дзеркальної відповіді, реагуючи на дії противника.