Головна Новини дня Понад 400 атак: Росія порушила "великоднє перемир'я"

Понад 400 атак: Росія порушила "великоднє перемир’я"

Дата публікації: 11 квітня 2026 22:49
Бої між Україною та РФ на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У суботу, 11 квітня, о 16:00 розпочалося так зване "великоднє перемир'я" між Україною та Росією. Однак окупанти порушили режим припинення вогню. Відтак, після 16 години зафіксовано понад 400 ударів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України

Росія порушила перемир'я на Великдень

Сьогодні ввечері, 11 квітня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушення режиму припинення вогню з боку російських військ.

Ворог здійснив 22 штурмові дії, 153 обстріли та 19 ударів дронами-камікадзе. Також було зафіксовано 275 атак із застосуванням FPV-дронів.

Загалом протягом доби відбулося 101 бойове зіткнення. Російські сили також завдали 57 авіаударів і скинули 182 керовані авіабомби. Крім того, вони використали 3928 дронів-камікадзе та здійснили 2454 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 11 квітня у Генштабі заявили, що Україна дотримуватиметься "великоднього перемир'я". Водночас у відомстві наголосили, що у разі атак з боку РФ українські військові будуть завдавати ударів у відповідь. У Генштабі пояснили, що Україна забезпечить режим тиші та діятиме за чітким принципом: дзеркальне реагування.

Новини.LIVE повідомляли, що 9 квітня Путін оголосив про так зване "великоднє перемир’я", яке мало тривати з 11 по 12 квітня. На сайті Кремля зазначили, що військове керівництво має зупинити бойові дії на всіх напрямках. Але російські війська залишатимуться у стані бойової готовності.

Новини.LIVE також писали, що Президент Володимир Зеленський заявив про можливі порушення перемир’я з боку Росії та підтвердив готовність України до такого розвитку подій. Він підкреслив, що українські військові діятимуть за принципом дзеркальної відповіді, реагуючи на дії противника.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
