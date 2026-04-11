Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Генштаб ЗСУ: Україна дотримуватиметься "великоднього перемир'я"

Генштаб ЗСУ: Україна дотримуватиметься "великоднього перемир'я"

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 17:18
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час робочої поїздки на фронт. Фото: Сирський/Facebook

У суботу, 11 квітня, о 16:00 розпочалося так зване "великоднє перемир'я". У Генеральному штабі Збройних сил повідомили, що Україна дотримуватиметься перемир'я на Великдень, але відповідатиме дзеркально на будь-які атаки ворога. Сили оборони отримали чітке завдання забезпечити режим тиші на всіх напрямках.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Україна дотримуватиметься перемир'я на Великдень

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що за дорученням Президента Володимир Зеленський українські військові мають забезпечити припинення вогню під час Великодня на суходолі, в морі та повітрі. Водночас дії Сили оборони будуть базуватися на принципі дзеркальної відповіді у разі загроз.

У відомстві підкреслили, що попередній досвід свідчить про часті порушення подібних домовленостей з боку Росії, тому українські підрозділи повинні бути готовими негайно реагувати на будь-які наступальні чи провокативні дії.

Зокрема, у разі фіксації руху ворожих сил, інженерних робіт або підготовки до штурмів військові мають право відкривати вогонь. Аналогічний підхід застосовуватиметься і в акваторії та повітряному просторі.

Читайте також:

У Генштабі окремо наголосили на принципі реагування на удари:

"Україна забезпечить режим тиші та діятиме за чітким принципом: дзеркальне реагування".

Також зазначається, що у випадку ракетних атак чи запусків ударних безпілотників з боку РФ українська сторона відповідатиме аналогічно.

Зауважимо, що попри те, що сьогодні о 16:00 розпочалося "великоднє перемир'я", у Харкові оголошено повітряну тривогу через загрозу російських дронів. Відтак, російські армійці запустили у бік регіону БпЛА "Молнія".

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 9 квітня Путін оголосив так зване "великоднє перемир’я", яке має діяти з 11 по 12 квітня. Відповідне рішення оприлюднили на сайті Кремля, доручивши військовому керівництву зупинити бойові дії на всіх напрямках. Водночас російським військам наказали залишатися в бойовій готовності.

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає можливі порушення перемир’я з боку Росії та готова до такого розвитку подій. За його словами, українські військові діятимуть за принципом дзеркальної відповіді залежно від дій противника.

Генштаб ЗСУ перемир'я війна в Україні
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації