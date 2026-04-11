Генштаб ЗСУ: Україна дотримуватиметься "великоднього перемир'я"

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час робочої поїздки на фронт. Фото: Сирський/Facebook

У суботу, 11 квітня, о 16:00 розпочалося так зване "великоднє перемир'я". У Генеральному штабі Збройних сил повідомили, що Україна дотримуватиметься перемир'я на Великдень, але відповідатиме дзеркально на будь-які атаки ворога. Сили оборони отримали чітке завдання забезпечити режим тиші на всіх напрямках.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що за дорученням Президента Володимир Зеленський українські військові мають забезпечити припинення вогню під час Великодня на суходолі, в морі та повітрі. Водночас дії Сили оборони будуть базуватися на принципі дзеркальної відповіді у разі загроз.

У відомстві підкреслили, що попередній досвід свідчить про часті порушення подібних домовленостей з боку Росії, тому українські підрозділи повинні бути готовими негайно реагувати на будь-які наступальні чи провокативні дії.

Зокрема, у разі фіксації руху ворожих сил, інженерних робіт або підготовки до штурмів військові мають право відкривати вогонь. Аналогічний підхід застосовуватиметься і в акваторії та повітряному просторі.

У Генштабі окремо наголосили на принципі реагування на удари:

"Україна забезпечить режим тиші та діятиме за чітким принципом: дзеркальне реагування".

Також зазначається, що у випадку ракетних атак чи запусків ударних безпілотників з боку РФ українська сторона відповідатиме аналогічно.

Зауважимо, що попри те, що сьогодні о 16:00 розпочалося "великоднє перемир'я", у Харкові оголошено повітряну тривогу через загрозу російських дронів. Відтак, російські армійці запустили у бік регіону БпЛА "Молнія".

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 9 квітня Путін оголосив так зване "великоднє перемир’я", яке має діяти з 11 по 12 квітня. Відповідне рішення оприлюднили на сайті Кремля, доручивши військовому керівництву зупинити бойові дії на всіх напрямках. Водночас російським військам наказали залишатися в бойовій готовності.

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає можливі порушення перемир’я з боку Росії та готова до такого розвитку подій. За його словами, українські військові діятимуть за принципом дзеркальної відповіді залежно від дій противника.