Главная Новости дня Генштаб ВСУ: Украина будет придерживаться "пасхального перемирия"

Генштаб ВСУ: Украина будет придерживаться "пасхального перемирия"

Дата публикации 11 апреля 2026 17:18
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время рабочей поездки на фронт. Фото: Сырский/Facebook

В субботу, 11 апреля, в 16:00 началось так называемое "пасхальное перемирие". В Генеральном штабе Вооруженных сил сообщили, что Украина будет придерживаться перемирия на Пасху, но будет отвечать зеркально на любые атаки врага. Силы обороны получили четкую задачу обеспечить режим тишины на всех направлениях.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Украина будет придерживаться перемирия на Пасху

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по поручению Президента Владимир Зеленский украинские военные должны обеспечить прекращение огня во время Пасхи на суше, в море и воздухе. В то же время действия Силы обороны будут базироваться на принципе зеркального ответа в случае угроз.

В ведомстве подчеркнули, что предыдущий опыт свидетельствует о частых нарушениях подобных договоренностей со стороны России, поэтому украинские подразделения должны быть готовы немедленно реагировать на любые наступательные или провокационные действия.

В частности, в случае фиксации движения вражеских сил, инженерных работ или подготовки к штурмам военные имеют право открывать огонь. Аналогичный подход будет применяться и в акватории и воздушном пространстве.

Читайте также:

В Генштабе отдельно отметили принцип реагирования на удары:

"Украина обеспечит режим тишины и будет действовать по четкому принципу: зеркальное реагирование".

Также отмечается, что в случае ракетных атак или запусков ударных беспилотников со стороны РФ украинская сторона будет отвечать аналогично.

Заметим, что несмотря на то, что сегодня в 16:00 началось "пасхальное перемирие", в Харькове объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских дронов. Следовательно, российские армейцы запустили в сторону региона БпЛА "Молния".

null
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 9 апреля Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие", которое должно действовать с 11 по 12 апреля. Соответствующее решение обнародовали на сайте Кремля, поручив военному руководству остановить боевые действия на всех направлениях. При этом российским войскам приказали оставаться в боевой готовности.

Новини.LIVE писали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина допускает возможные нарушения перемирия со стороны России и готова к такому развитию событий. По его словам, украинские военные будут действовать по принципу зеркального ответа в зависимости от действий противника.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
