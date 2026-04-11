Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина будет действовать зеркально: Зеленский о перемирии на фронте

Украина будет действовать зеркально: Зеленский о перемирии на фронте

Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 12:09
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к тому, что РФ может нарушить условия прекращения огня на фронте. ВСУ будут действовать зеркально к тому, как будет вести себя враг.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление главы государства 11 апреля.

Зеленский о возможном нарушении перемирия

Украина определила, как будет реагировать на возможные нарушения условий прекращения огня российской армией. Президент подчеркнул, что все понимают, с кем имеют дело.

"Украина будет придерживаться режима тишины и будет действовать исключительно зеркально. Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов", — сказал Зеленский.

Зеленський висловився про великоднє перемир'я
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

При этом, как заявил глава государства, ВСУ готовы к любому развитию событий на фронте. Зеленский добавил, что ранее Киев неоднократно предлагал Москве различные форматы прекращения огня.

"Мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения к миру - с нашей стороны соответствующее предложение есть", — сказал Президент.

Зеленский добавил, что с Главнокомандующим ВСУ обсудили порядок действий наших военных в условиях прекращения огня. Кроме того, информацию о зеркальном характере действий ВСУ и возможном продолжении прекращения огня и после Пасхи передали РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 апреля российский диктатор Владимир Путин заявил о "Пасхальном перемирии". По его словам, оно будет действовать в течение 11-12 апреля.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Владимир Зеленский перемирие война в Украине
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации