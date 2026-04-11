Украина будет действовать зеркально: Зеленский о перемирии на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к тому, что РФ может нарушить условия прекращения огня на фронте. ВСУ будут действовать зеркально к тому, как будет вести себя враг.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление главы государства 11 апреля.

Зеленский о возможном нарушении перемирия

Украина определила, как будет реагировать на возможные нарушения условий прекращения огня российской армией. Президент подчеркнул, что все понимают, с кем имеют дело.

"Украина будет придерживаться режима тишины и будет действовать исключительно зеркально. Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов", — сказал Зеленский.

При этом, как заявил глава государства, ВСУ готовы к любому развитию событий на фронте. Зеленский добавил, что ранее Киев неоднократно предлагал Москве различные форматы прекращения огня.

"Мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения к миру - с нашей стороны соответствующее предложение есть", — сказал Президент.

Зеленский добавил, что с Главнокомандующим ВСУ обсудили порядок действий наших военных в условиях прекращения огня. Кроме того, информацию о зеркальном характере действий ВСУ и возможном продолжении прекращения огня и после Пасхи передали РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 апреля российский диктатор Владимир Путин заявил о "Пасхальном перемирии". По его словам, оно будет действовать в течение 11-12 апреля.

