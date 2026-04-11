Головна Новини дня Україна діятиме дзеркально: Зеленський про перемир'я на фронті

Україна діятиме дзеркально: Зеленський про перемир'я на фронті

Дата публікації: 11 квітня 2026 12:09
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до того, що РФ може порушити умови припинення вогню на фронті. ЗСУ будуть діяти дзеркально до того, як вестиме себе ворог.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на заяву глави держави 11 квітня.

Зеленський про можливе порушення перемир'я

Україна визначила, як реагуватиме на можливі порушення умов припинення вогню російською армією. Президент наголосив, що всі розуміють, з ким мають справу.

"Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей", — сказав Зеленський.

Зеленський висловився про великоднє перемир'я
Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

При цьому, як заявив глава держави, ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій на фронті. Зеленський додав, що раніше Київ неодноразово пропонував Москві різні формати припинення вогню.

"Ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру — з нашої сторони відповідна пропозиція є", — сказав Президент.

Зеленський додав, що з Головнокомандувачем ЗСУ обговорили порядок дій наших військових в умовах припинення вогню. Крім того, інформацію про дзеркальний характер дій ЗСУ та можливе продовження припинення вогню й після Великодня передали РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 квітня російський диктатор Володимир Путін заявив про "Великоднє перемир'я". За його словами, воно буде діяти протягом 11-12 квітня.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
