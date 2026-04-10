Відповімо дзеркально: Сибіга оцінив шанси на Великоднє перемир'я

Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Ініціатива щодо Великоднього перемир'я, запропонована президентом, має реальні перспективи для втілення на фронті. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запевнив, що Україна готова відповісти дзеркальною тишею, а тривале припинення вогню могло б стати ключовим кроком до реальної дипломатії та завершення війни.

Про це Андрій Сибіга написав у Facebook, повідомляє Новини.LIVE.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував можливість тимчасового припинення бойових дій на період великодніх свят.

За його словами, ініціатива, раніше озвучена главою держави, має всі шанси на успішну реалізацію, адже цивільне населення давно потребує безпеки та спокою. Головною умовою для режиму тиші з українського боку стане аналогічний крок від противника.

"Пропозиція Великоднього припинення, запропонована Президентом України, має шанс на втілення в життя. Українці заслуговують на святковий день без терору. Побачимо, коли та де почне працювати тиша, і відповімо дзеркально", — наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

Читайте також:

Міністр розглядає припинення вогню як дієвий інструмент для переходу конфлікту в політико-дипломатичну площину. Він також провів паралель із врегулюванням інших міжнародних криз, зазначивши, що Москва все одно не зможе здобути перемогу на полі бою.

"Тривале припинення вогню проторувало би шлях до справжньої дипломатії та завершення цієї війни, яку Росія ніколи не виграє і мусить нарешті закінчити. Переконані, що припинення вогню — це правильна стратегія для просування дипломатичних зусиль, як на Близькому Сході, так і у випадку російської агресії проти України", — резюмував Андрій Сибіга.

Як повідомляли журналісти Новини.LIVE Володимир Зеленський позитивно поставився до ідеї перемир'я на Великдень та залишив цю прпооизцію в силі для Росії. В Кремлі тривалий час ігнорували таку пропозицію. Проте, 9 квітня кремлівський диктатор Володимир Путін таки погодив перемир'я, яке діятиме з 11 до 12 квітня. Варто зауважити, що раніше усі варіанти перемир'я порушували саме російські війська.