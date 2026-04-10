Главная Новости дня Ответим зеркально: Сибига оценил шансы на Пасхальное перемирие

Ответим зеркально: Сибига оценил шансы на Пасхальное перемирие

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 09:38
Ответим зеркально: Сибига оценил шансы на Пасхальное перемирие
Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Инициатива по Пасхальному перемирию, предложенная президентом, имеет реальные перспективы для воплощения на фронте. Министр иностранных дел Андрей Сибига заверил, что Украина готова ответить зеркальной тишиной, а длительное прекращение огня могло бы стать ключевым шагом к реальной дипломатии и завершению войны.

Об этом Андрей Сибига написал в Facebook, сообщает Новини.LIVE.

Сибига оценил решение России согласиться на Пасхальное перемирие

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал возможность временного прекращения боевых действий на период пасхальных праздников.

По его словам, инициатива, ранее озвученная главой государства, имеет все шансы на успешную реализацию, ведь гражданское население давно нуждается в безопасности и спокойствии. Главным условием для режима тишины с украинской стороны станет аналогичный шаг от противника.

"Предложение Пасхального прекращения, предложенное Президентом Украины, имеет шанс на воплощение в жизнь. Украинцы заслуживают праздничный день без террора. Посмотрим, когда и где начнет работать тишина, и ответим зеркально", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Министр рассматривает прекращение огня как действенный инструмент для перехода конфликта в политико-дипломатическую плоскость. Он также провел параллель с урегулированием других международных кризисов, отметив, что Москва все равно не сможет одержать победу на поле боя.

"Длительное прекращение огня проторило бы путь к настоящей дипломатии и завершению этой войны, которую Россия никогда не выиграет и должна наконец закончить. Убеждены, что прекращение огня - это правильная стратегия для продвижения дипломатических усилий, как на Ближнем Востоке, так и в случае российской агрессии против Украины", — резюмировал Андрей Сибига.

Как сообщали журналисты Новини.LIVE Владимир Зеленский положительно отнесся к идее перемирия на Пасху и оставил эту прпооизцию в силе для России. В Кремле долгое время игнорировали такое предложение. Однако, 9 апреля кремлевский диктатор Владимир Путин таки согласовал перемирие, которое будет действовать с 11 по 12 апреля. Стоит заметить, что ранее все варианты перемирия нарушали именно российские войска.

Андрей Сибига перемирие Пасха
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
