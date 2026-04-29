Головна Новини дня Путін сказав Трампу, що готовий оголосити перемир'я на 9 травня

Путін сказав Трампу, що готовий оголосити перемир'я на 9 травня

Дата публікації: 29 квітня 2026 22:58
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін повідомив президенту США Дональду Трампу, що готовий оголосити перемир'я на період так званого "Дня Перемоги" 9 травня. Про це стало відомо після телефонної розмови між лідерами РФ і США. У Кремлі заявляють, що ініціатива отримала підтримку з боку американської сторони.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова у середу, 29 квітня.

Путін заявив про готовність до перемир'я на 9 травня

Путін сказав Трампу, що готовий оголосити перемир'я на 9 травня. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков після телефонної розмови між главою Кремля Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, розмова відбулася 29 квітня і тривала понад півтори години. Сторони обговорили, зокрема, ситуацію навколо повномасштабної війни в Україні.

У Кремлі стверджують, що під час розмови Путін повідомив про готовність оголосити тимчасове перемир’я на період святкування 9 травня. Також зазначається, що Трамп нібито позитивно оцінив раніше оголошене Росією "великоднє перемир’я" та підтримав нову ініціативу.

Окрім цього, за словами Ушакова, Трамп висловив думку, що домовленість щодо завершення війни в Україні може бути досягнута найближчим часом.

Під час розмови Путін також заявив про нібито "ініціативу" російських військ на фронті та звинуватив Україну в атаках по нібито цивільних об’єктах на території РФ. Інші деталі переговорів сторони наразі не розкривають.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Путін уперше прокоментував удари по нафтопереробному заводу в Туапсе, заявивши, що серйозної загрози немає. Водночас він назвав атаки "терористичними методами" та звинуватив у них Україну. Також російський лідер пов’язав ці удари з нібито нездатністю України вплинути на ситуацію на фронті.

Новини.LIVE також писали, що раніше Дональд Трамп заявляв, що США працюють над досягненням мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, він проводить "хороші розмови" як з Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським. Водночас Трамп зазначив, що основною перешкодою для миру є взаємна ворожнеча між лідерами обох країн.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
