Главная Новости дня Зеленский поручил узнать у Трампа детали предложения РФ о тишине

Зеленский поручил узнать у Трампа детали предложения РФ о тишине

Дата публикации 30 апреля 2026 10:43
Зеленский поручил узнать у Трампа детали предложения РФ о тишине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украинская власть пытается установить конкретную цель российского предложения о непродолжительной паузе в боевых действиях. Для этого Президент Украины Владимир Зеленский дал указание соответствующим представителям выйти на связь с командой Дональда Трампа и получить всю необходимую информацию о деталях инициированной Москвой "краткосрочной тишины".

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в соцсетях.

Зеленский хочет уточнить планы России относительно перемирия на 9 мая

Глава государства подчеркнул, что Украина ведет активную дипломатическую работу, цель которой заключается в настоящем завершении войны, а не в создании коротких пауз.

Украина хочет полноценное и устойчивое перемирие, которое защитит граждан. В этом контексте Зеленский отметил, что Украина готова к сотрудничеству в любых действенных и достойных форматах.

null
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

"Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение - прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долговременный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Новини.LIVE ранее сообщали, что американский лидер переговорил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. В рамках разговора стороны обсудили несколько вопросов, где речь шла и об Украине.

Вместе с тем в Кремле заявили, что готовы устроить перемирие на 9 мая. В этот день в России традиционно празднуют так называемый "День Победы" и устраивают парад.

Заметим, что предложение о перемирии поступало и в канун Пасхи, 11-12 апреля. Стороны согласились ввести режим тишины. Однако, Россия традиционно нарушила обещания и нанесла более 400 ударов по Украине на время "перемирия".

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
