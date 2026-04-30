Головна Новини дня Зеленський доручив дізнатися у Трампа деталі пропозиції РФ про тишу

Зеленський доручив дізнатися у Трампа деталі пропозиції РФ про тишу

Дата публікації: 30 квітня 2026 10:43
Зеленський доручив дізнатися у Трампа деталі пропозиції РФ про тишу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Українська влада намагається встановити конкретну мету російської пропозиції щодо нетривалої паузи в бойових діях. Для цього Президент України Володимир Зеленський дав вказівку відповідним представникам вийти на зв'язок із командою Дональда Трампа та отримати всю необхідну інформацію про деталі ініційованої Москвою "короткострокової тиші".

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на заяву Володимира Зеленського у соцмережах.

Зеленський хоче уточнити плани Росії щодо перемир'я на 9 травня

Глава держави наголосив, що Україна веде активну дипломатичну роботу, мета якої полягає у справжньому завершенні війни, а не у створенні коротких пауз.

Україна хоче повноцінне і стійке перемир'я, яке захистить громадян. У цьому контексті Зеленський зауважив, що Україна готова до співпраці у будь-яких дієвих та достойних форматах.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

"З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", — наголосив Володимир Зеленський.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що американський лідер переговорив з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. В рамках розмови сторони обговорили кілька питань, де йшлося й про Україну.

Разом з тим в Кремлі заявили, що готові влаштувати перемир'я на 9 травня. Цього дня в Росії традиційно святкують так званий "День Перемоги" та влаштовують парад. 

Зауважимо, що пропозиція про перемир'я надходила й у переддень Великодня, 11-12 квітня. Сторони погодилися ввести режим тиші. Проте, Росія традиційно порушила обіцянки і завдала понад 400 ударів по Україні на час "перемир'я".

Володимир Зеленський Дональд Трамп перемир'я Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
