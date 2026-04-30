Трамп припускає одночасне завершення воєн в Україні та Ірані

Президент Сполучених Штатів розраховує на оперативне розв'язання ситуації в Україні за підсумками півторагодинного діалогу з російським диктатором. Трамп не виключає, що завершення української війни може статися одночасно з фіналом американської військової операції проти Ірану.

Під час спілкування з медійниками у середу, 29 квітня, очільник Білого дому зазначив, що обидва конфлікти, імовірно, розвиваються за схожим графіком. Відповідаючи на запитання кореспондентки CNN Кейтлан Коллінз щодо того, яка з гарячих точок згасне раніше, Дональд Трамп не став відповідати конкретно. Варто нагадати, що щодо кампанії проти Ірану, яку Вашингтон розпочав 28 лютого, американський президент раніше давав прогноз тривалістю від чотирьох до шести тижнів.

Відомо, що діалог між лідерами США та Росії тривав понад півтори години. Хоча сторони торкнулися іранської проблематики, центральне місце у перемовинах посіло українське питання.

Дональд Трамп висловив оптимізм щодо дипломатичних перспектив, зазначивши: "Думаю, ми знайдемо рішення відносно швидко. Я сподіваюся, ми хотіли б побачити хороше рішення".

Зі свого боку, представники Кремля підтвердили широкий спектр тем розмови, до якого, окрім геополітики, увійшли енергетичні та економічні проєкти.

Новини.LIVE зазначає, що попри сподівання Вашингтона на швидку розв’язку, позиція Москви залишається агресивною. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що під час дзвінка Путін задекларував намір досягти всіх цілей так званої "спеціальної військової операції". Водночас російська сторона озвучила пропозицію тимчасового перемир'я, приуроченого до святкування так званого "Дня перемоги", 9 травня.