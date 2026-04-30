Трамп предполагает одновременное завершение войн в Украине и Иране

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Соединенных Штатов рассчитывает на оперативное разрешение ситуации в Украине по итогам полуторачасового диалога с российским диктатором. Трамп не исключает, что завершение украинской войны может произойти одновременно с финалом американской военной операции против Ирана.

Об этом пишет CNN, передает Новини.LIVE.

Дональд Трамп предположил когда в Украине может закончиться война

Во время общения с медийщиками в среду, 29 апреля, глава Белого дома отметил, что оба конфликта, вероятно, развиваются по схожему графику. Отвечая на вопрос корреспондента CNN Кейтлан Коллинз относительно того, какая из горячих точек погаснет раньше, Дональд Трамп не стал отвечать конкретно. Стоит напомнить, что относительно кампании против Ирана, которую Вашингтон начал 28 февраля, американский президент ранее давал прогноз продолжительностью от четырех до шести недель.

Известно, что диалог между лидерами США и России длился более полутора часов. Хотя стороны коснулись иранской проблематики, центральное место в переговорах занял украинский вопрос.

Дональд Трамп выразил оптимизм относительно дипломатических перспектив, отметив: "Думаю, мы найдем решение относительно быстро. Я надеюсь, мы хотели бы увидеть хорошее решение".

Со своей стороны, представители Кремля подтвердили широкий спектр тем разговора, в который, кроме геополитики, вошли энергетические и экономические проекты.

Новини.LIVE отмечает, что несмотря на надежду Вашингтона на скорую развязку, позиция Москвы остается агрессивной. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что во время звонка Путин задекларировал намерение достичь всех целей так называемой "специальной военной операции". В то же время российская сторона озвучила предложение временного перемирия, приуроченного к празднованию так называемого "Дня победы", 9 мая.