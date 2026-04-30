Хочуть спокійний парад: Зеленський про пропозицію перемирʼя РФ

Український лідер Володимир Зеленський висловився про перемирʼя, який пропонує Росія на 9 травня. За його словами, Кремль прагне убезпечити свій щорічний парад у Москві від можливих ударів. Водночас Зеленський заявив, що не отримував жодних офіційних чи неофіційних пропозицій з цього приводу ні від Москви, ні від Вашингтона.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Bloomberg у четвер, 30 квітня, передає Новини.LIVE.

Пропозиція про перемирʼя

Зеленський каже, що Росія хоче, аби парад пройшов спокійно упродовж декількох годин, а потім відновити атаки.

"Ми не хочемо, щоб будь-яке перемирʼя стало тактичним обманом з боку Російської Федерації", — зауважив український лідер.

Водночас глава держави заявив, що підтримує ініціативи щодо припинення вогню, які допомагають захистити цивільних та сприяти обміну полоненими.

Читайте також:

"Ми завжди позитивно реагуємо на справжні пропозиції щодо припинення вогню з Росією, якщо такі існують", – сказав він.

Як писали Новини.LIVE, лідер США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський президент допускає, що завершення війни в Україні може збігтися в часі із завершенням військової операції США проти Ірану.

Під час розмови Путін повідомив Трампу, що готовий оголосити перемирʼя на 9 травня. За інформацією Кремля, ініціатива отримала підтримку з боку американської сторони.

А українська влада прагне з’ясувати справжню мету російської пропозиції щодо короткої паузи в бойових діях. Володимир Зеленський доручив представникам зв’язатися з командою США, щоб отримати деталі.