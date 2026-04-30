Хочуть спокійний парад: Зеленський про пропозицію перемирʼя РФ
Український лідер Володимир Зеленський висловився про перемирʼя, який пропонує Росія на 9 травня. За його словами, Кремль прагне убезпечити свій щорічний парад у Москві від можливих ударів. Водночас Зеленський заявив, що не отримував жодних офіційних чи неофіційних пропозицій з цього приводу ні від Москви, ні від Вашингтона.
Про це глава держави сказав в інтервʼю Bloomberg у четвер, 30 квітня, передає Новини.LIVE.
Пропозиція про перемирʼя
Зеленський каже, що Росія хоче, аби парад пройшов спокійно упродовж декількох годин, а потім відновити атаки.
"Ми не хочемо, щоб будь-яке перемирʼя стало тактичним обманом з боку Російської Федерації", — зауважив український лідер.
Водночас глава держави заявив, що підтримує ініціативи щодо припинення вогню, які допомагають захистити цивільних та сприяти обміну полоненими.
"Ми завжди позитивно реагуємо на справжні пропозиції щодо припинення вогню з Росією, якщо такі існують", – сказав він.
Як писали Новини.LIVE, лідер США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський президент допускає, що завершення війни в Україні може збігтися в часі із завершенням військової операції США проти Ірану.
Під час розмови Путін повідомив Трампу, що готовий оголосити перемирʼя на 9 травня. За інформацією Кремля, ініціатива отримала підтримку з боку американської сторони.
А українська влада прагне з’ясувати справжню мету російської пропозиції щодо короткої паузи в бойових діях. Володимир Зеленський доручив представникам зв’язатися з командою США, щоб отримати деталі.