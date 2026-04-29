Найближчим часом: Зеленський анонсував нові обміни полоненими

Президент України Володимир Зеленський.

У середу, 29 квітня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових обмінів полоненими, які можуть відбутися вже найближчим часом. Питання повернення українців глава держави обговорив під час зустрічі з профільною командою. Україна розраховує невдовзі повернути додому людей, які перебувають у російському полоні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Зеленський про нові обміни полоненими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом можуть відбутися нові обміни полоненими. Це питання стало ключовим під час його зустрічі з представниками Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Під час наради її учасники детально проаналізували результати вже проведених обмінів у 2026 році та узгодили подальші кроки. За словами президента, наразі триває активна підготовка — сформовані списки, опрацьовані документи, а також ведеться постійний діалог із російською стороною щодо гуманітарних питань.

Зеленський окремо наголосив на важливості повернення всіх категорій полонених — як військових, так і цивільних, включно з тими, хто перебуває в неволі ще до повномасштабного вторгнення.

Також обговорюється залучення міжнародних партнерів та організацій для пришвидшення процесу.

Підбиваючи підсумки зустрічі, глава держави підкреслив очікування найближчих результатів:

"Сподіваємося, що зможемо найближчим часом зустріти вдома українців, які зараз у полоні в Росії та на тимчасово окупованій території".

Президент додав, що робота триває безперервно: перевіряється інформація по кожній людині, а також ведуться переговори з міжнародними партнерами для досягнення прогресу у звільненні українців.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 24 квітня з російського полону повернулися 193 українських військових. Серед звільнених — бійці різних підрозділів, частина з яких має поранення або перебувала під слідством у РФ. Президент Володимир Зеленський наголосив, що обміни тривають, і Україна продовжує роботу над поверненням усіх своїх громадян додому.

Новини.LIVE також писали, що Україна продовжує переговори з Росією щодо нових обмінів військовополоненими. Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов наголосив, що робиться усе можливе для якнайшвидшого повернення українців додому. Водночас процес залишається складним, але результати вже є і робота триває далі.