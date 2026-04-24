Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Координаційному штабі розкрили особливість 73-го обміну полоненими

У Координаційному штабі розкрили особливість 73-го обміну полоненими

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 18:14
Обмін військовополоненими. Фото: t.me/Koord_shtab

Україна провела черговий обмін полоненими, у межах якого додому повернулися 193 оборонці. Це вже 73-й обмін і продовження домовленостей щодо великоднього обміну.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Новини.LIVE.

Особливістю цього обміну стало повернення значної кількості молодих військових, зокрема 2000-х років народження, а також поранених бійців. Більшість із них незаконно утримувалися на території Чечні, де проти частини полонених були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.

Звільнені з полону українські військові. Фото: t.me/Koord_shtab

Серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, зокрема десантники, а також бійці Військово-Морських сил, територіальної оборони, Національної гвардії, Нацполіції, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Додому повернулися як солдати і сержанти, так і кілька офіцерів.

Захисники брали участь у бойових діях на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках. Наймолодшому звільненому — 24 роки, він потрапив у полон у 2023 році. Найстаршому — 60 років. Двоє військових зустрінуть свій день народження вже на рідній землі.

73-й обмін військовополоненими. Фото: t.me/Koord_shtab

Усі звільнені пройдуть медичне обстеження, отримають необхідну фізичну та психологічну допомогу, а також передбачені державою виплати. Держава також забезпечить їхню подальшу реінтеграцію після тривалого перебування в полоні.

У Координаційному штабі подякували міжнародним партнерам, зокрема США та Об'єднаним Арабським Еміратам, за сприяння в організації обміну, та наголосили, що робота з повернення всіх українців із російської неволі триває.

Як писали Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення 193 захисників

Крім того, керівник Офісу президента Кирило Буданов розкрив деталі другого етапу великоднього обміну.

полонені військовослужбовці обмін полоненими
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації