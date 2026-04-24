В Координационном штабе раскрыли особенность 73-го обмена пленными

Обмен военнопленными. Фото: t.me/Koord_shtab

Украина провела очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 193 защитника. Это уже 73-й обмен и продолжение договоренностей по пасхальному обмену.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Новини.LIVE.

Состоялся 73-й обмен военнопленными

Особенностью этого обмена стало возвращение значительного количества молодых военных, в частности 2000-х годов рождения, а также раненых бойцов. Большинство из них незаконно удерживались на территории Чечни, где против части пленных были сфабрикованы уголовные дела, что является нарушением Женевских конвенций.

Освобожденные из плена украинские военные. Фото: t.me/Koord_shtab

Среди освобожденных — военнослужащие Вооруженных сил Украины, в частности десантники, а также бойцы Военно-Морских сил, территориальной обороны, Национальной гвардии, Нацполиции, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Домой вернулись как солдаты и сержанты, так и несколько офицеров.

Защитники участвовали в боевых действиях на Луганском, Донецком, Харьковском, Харьковском, Запорожском и Курском направлениях. Самому молодому освобожденному — 24 года, он попал в плен в 2023 году. Самому старшему — 60 лет. Двое военных встретят свой день рождения уже на родной земле.

73-й обмен военнопленными. Фото: t.me/Koord_shtab

Все освобожденные пройдут медицинское обследование, получат необходимую физическую и психологическую помощь, а также предусмотренные государством выплаты. Государство также обеспечит их дальнейшую реинтеграцию после длительного пребывания в плену.

В Координационном штабе поблагодарили международных партнеров, в частности США и Объединенные Арабские Эмираты, за содействие в организации обмена, и отметили, что работа по возвращению всех украинцев из российской неволи продолжается.

Как писали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении 193 защитников.

