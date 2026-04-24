Из российского плена вернулись 193 украинских военных

Обмен пленными. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В пятницу, 24 апреля, 193 украинских военных возвращаются домой в рамках обмена военнопленными. Среди них есть те, на кого Россия завела уголовные дела, есть и раненые.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными 24 апреля

Зеленский рассказал, что сегодня домой вернулись военные из Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной службы транспорта. По его словам, воины защищали Украину на разных направлениях. Среди них есть те, на кого Россия завела уголовные дела, есть и раненые.

"Важно, что обмены есть и что наши люди возвращаются домой. Я благодарю всех, кто работает ради обменов. Каждому подразделению, которое на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины. Благодарен всем партнерам, которые помогают в этом", — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что Украина помнит о каждом и каждой и ежедневно продолжает работу над возвращением наших людей из российской неволи.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, 17 апреля Андрей Юсов сообщил о подготовке к следующему обмену пленными. Точные даты и детали он не разглашал из соображений безопасности.

Уже 23 апреля возможный обмен пленными в ближайшее время подтвердил Кирилл Буданов. По его словам, Украина уже получила очередной список.

Отметим, последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 11 апреля. Тогда домой вернулись 175 украинских воинов. Также из вражеской неволи удалось освободить семерых гражданских.