Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Из российского плена вернулись 193 украинских военных

Из российского плена вернулись 193 украинских военных

Дата публикации 24 апреля 2026 15:58
Из российского плена вернулись 193 украинских военных
Обмен пленными. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В пятницу, 24 апреля, 193 украинских военных возвращаются домой в рамках обмена военнопленными. Среди них есть те, на кого Россия завела уголовные дела, есть и раненые.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными 24 апреля

Зеленский рассказал, что сегодня домой вернулись военные из Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной службы транспорта. По его словам, воины защищали Украину на разных направлениях. Среди них есть те, на кого Россия завела уголовные дела, есть и раненые.

Повернення полонених 24 квітня
Обмен военнопленными из РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Повернення полонених 24 квітня
Украинский воин по возвращении из плена РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
З полону повернулися 193 військових 24 квітня
Обмен пленными 24 апреля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
З полону повернулися 193 військових
Первый звонок после плена РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін військовополоненими 24 квітня
Украинский военный, вернувшийся из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський повідомив про обмін полоненими 24 квітня
Встреча украинцев из плена РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
193 військових повернулися з полону
Украинских военных встречают из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 24 квітня
Встреча военных из плена РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими
Возвращение украинских военных из плена РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Важно, что обмены есть и что наши люди возвращаются домой. Я благодарю всех, кто работает ради обменов. Каждому подразделению, которое на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины. Благодарен всем партнерам, которые помогают в этом", — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что Украина помнит о каждом и каждой и ежедневно продолжает работу над возвращением наших людей из российской неволи.

Как писали Новини.LIVE, 17 апреля Андрей Юсов сообщил о подготовке к следующему обмену пленными. Точные даты и детали он не разглашал из соображений безопасности.

Уже 23 апреля возможный обмен пленными в ближайшее время подтвердил Кирилл Буданов. По его словам, Украина уже получила очередной список.

Отметим, последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 11 апреля. Тогда домой вернулись 175 украинских воинов. Также из вражеской неволи удалось освободить семерых гражданских.

Владимир Зеленский пленные обмен пленными
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
