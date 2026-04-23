Буданов подтвердил возможный обмен пленными в ближайшее время

Буданов подтвердил возможный обмен пленными в ближайшее время

Дата публикации 23 апреля 2026 12:47
Буданов подтвердил возможный обмен пленными в ближайшее время
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов подтвердил, что в ближайшие дни могут быть хорошие новости по обмену пленными. По его словам, Украина уже получила очередной список.

Об этом глава ОП сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в четверг, 23 апреля.

Буданов о новом обмене пленными

Как отметил Буданов, Украина получила от РФ новый список по обмену пленными. Руководитель ОП заверил, что проблем в этом вопросе нет. Процесс затягивается из-за юридических преград со стороны РФ.

"Не переживайте, все там нормально", — отметил Буданов.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 апреля Буданов заявил, что Украина ожидает обмен пленными в ближайшее время. Он также отметил, что процесс может затягиваться из-за сложности некоторых юридических и физических процедур.

Также мы писали о том, что представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов высказался об обмене пленными. По его словам, работа в этом направлении не прекращается. Украина делает все, чтобы вернуть пленных в ближайшее время.

Последний обмен пленными

Последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся в субботу, 11 апреля. Тогда домой удалось вернуть 175 военнослужащих. Кроме того, из вражеской неволи освободили семерых гражданских украинцев.

Как отметил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, предпасхальный обмен пленными должен был быть более масштабным. В то же время РФ не поддержала часть предложений. Он отметил, что этот этап может стать началом новой серии обменов.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
