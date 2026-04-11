Главная Новости дня Юсов: обмен должен был быть более масштабным, но РФ отвергла инициативы

Дата публикации 11 апреля 2026 18:01
Спикер ГУР МОУ и заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов. Фото: koordshtab.gov.ua

Предпасхальный обмен пленными мог охватить больше украинцев, однако российская сторона не поддержала часть предложений. Несмотря на это, процесс возвращения граждан продолжается и имеет перспективу продолжения. Нынешний этап может стать началом новой серии обменов.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в субботу, 11 апреля.

Обмен пленными должен был быть значительно масштабнее

"Подготовка шла, и надежды были, и Украина вела работу над возвращением значительно большего количества наших защитников накануне Пасхи. К сожалению, враг отверг и эти гуманитарные инициативы Украины, к которым мы были готовы, как и, по сути, многие другие вещи.

Вместе с тем, работа продолжается. Мы можем очень осторожно говорить о том, что в ближайшее время будут продолжены мероприятия, будет продолжена операция, и мы сможем сказать, что сегодня было только начало Пасхального обмена. Я не буду комментировать цифры, и никогда этого не делал", — рассказал Юсов.

По его словам, 163 из 175 освобожденных военных находились в плену еще с 2022 года. Более 60 из них имеют ранения или последствия перенесенных болезней. Также удалось вернуть 25 офицеров, что традиционно является более сложной задачей в переговорах.

Читайте также:

Юсов также отметил, что обменный процесс не останавливается. По его оценке, нынешний обмен может быть лишь первым шагом в рамках более масштабной "пасхальной" волны возвращения украинцев домой.

Новини.LIVE информировали, что в Государственной пограничной службе показали видео с первыми эмоциями украинских защитников после возвращения на родную землю. Освобожденные из плена воины не сдерживали эмоции — плакали и смеялись одновременно. Кроме того, они сразу звонили родным.

Новини.LIVE также писали, что первые мгновения после возвращения украинцев из плена 11 апреля показал Президент Владимир Зеленский. На кадрах украинцы возвращаются домой, приветствуя родную землю словами "Слава Украине!". На видео видно, как освобожденные защитники искренне реагируют на возвращение, не сдерживая эмоций во время первых разговоров с близкими.

пленные Андрей Юсов обмен пленными
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
