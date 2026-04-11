Зеленский показал первые мгновения предпасхального обмена пленными

Украинский защитник, который вернулся из плена. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

В субботу, 11 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 182 украинца. Среди них — 175 военнослужащих.

Президент Владимир Зеленский показал первые кадры прибытия освобожденных украинцев на родную землю, передает Новини.LIVE.

Первые кадры обмена пленными

Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором видны первые мгновения сегодняшнего обмена пленными. Украинцы ступили на родную землю со словами "Слава Украине!". Защитники не сдерживали эмоций, особенно во время первых разговоров с родными.

"Я дома, дома! Просто дома!", — не скрывал радости один из освобожденных пленных.

Украинский военный, которого вернули из плена. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными 11 апреля. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Первые кадры прибытия освобожденных украинцев на родную землю опубликовал и омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что сегодняшний обмен является результатом работы переговорной группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в которую входят различные государственные органы.

"Параллельно гуманитарный трек по возвращению гражданских был усилен моей коммуникацией с российской уполномоченной по правам человека Т. Москальковой", — отметил омбудсмен.

Как сообщали Новини.LIVE, об обмене пленными, который состоялся 11 апреля, заявил глава государства. Владимир Зеленский отметил, что домой удалось вернуть 175 военнослужащих.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что обмен 11 апреля стал особенным. В частности из-за того, что освобожденные украинцы находились во вражеской неволе с 2022 года.

