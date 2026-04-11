Зеленский: 175 военных вернули из российского плена

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 11 апреля, состоялся обмен пленными. Домой вернулось 175 военнослужащих и семь гражданских украинцев.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление главы государства.

Обмен пленными перед Пасхой

Как сообщил глава государства, домой накануне Пасхи удалось вернуть 175 украинских защитников. Также из вражеской неволи удалось освободить семерых гражданских.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Среди освобожденных защитников — военные, которые воевали в Мариуполе, находились на ЧАЭС и защищали Украину на разных направлениях:

Донецком;

Луганском;

Харьковском;

Херсонском;

Запорожском;

Сумском;

Киевском;

Курском.

Среди тех, кто вернулся из плена сегодня домой, есть раненые. Большинство украинцев находились в плену с 2022 года.

"Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд и этим приближает возвращение наших людей. Вернуть всех из российского плена для нас принципиально. Спасибо каждому в мире, кто помогает нам в этом", — написал Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава Офиса Президента Кирилл Буданов анонсировал возможный обмен пленными. Он заявил, что Украина ожидает этого в период Пасхальных праздников.

Последний обмен пленными состоялся 5-6 марта. В течение двух дней из плена удалось вернуть 500 украинских защитников. Об этом этапе обмена договорились во время переговоров в Женеве.