Зеленський: 175 військових повернули з російського полону

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у суботу, 11 квітня, відбувся обмін полоненими. Додому повернулося 175 військовослужбовців та семеро цивільних українців.

Обмін полоненими перед Великоднем

Як повідомив очільник держави, додому напередодні Великодня вдалося повернути 175 українських захисників. Також з ворожої неволі вдалося визволити сімох цивільних.

Серед звільнених оборонців — військові, які воювали у Маріуполі, перебували на ЧАЕС та захищали Україну на різних напрямках:

Донецькому;

Луганському;

Харківському;

Херсонському;

Запорізькому;

Сумському;

Київському;

Курському.

Серед тих, хто повернувся з полону сьогодні додому, є поранені. Більшість українців перебували в полоні з 2022 року.

"Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому", — написав Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше очільник Офісу Президента Кирило Буданов анонсував можливий обмін полоненими. Він заявив, що Україна очікує на це у період Великодніх свят.

Останній обмін полоненими відбувся 5-6 березня. Протягом двох днів з полону вдалося повернути 500 українських захисників. Про цей етап обміну домовилися під час переговорів у Женеві.