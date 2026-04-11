Головна Новини дня Зеленський показав перші миті передвеликоднього обміну полоненими

Зеленський показав перші миті передвеликоднього обміну полоненими

Дата публікації: 11 квітня 2026 15:34
Український захисник, який повернувся з полону. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

У суботу, 11 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися 182 українці. Серед них — 175 військовослужбовців.

Президент Володимир Зеленський показав перші кадри прибуття звільнених українців на рідну землю, передає Новини.LIVE.

Перші кадри обміну полоненими

Володимир Зеленський опублікував відео, на якому видно перші миті сьогоднішнього обміну полоненими. Українці ступили на рідну землю зі словами "Слава Україні!". Захисники не стримували емоцій, особливо під час перших розмов з рідними.

"Я вдома, вдома! Просто вдома!", — не приховував радості один зі звільнених полонених.

Український військовий, якого повернули з полону. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 11 квітня. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Перші кадри прибуття звільнених українців на рідну землю опублікував й омбудсман Дмитро Лубінець. Він зазначив, що сьогоднішній обмін є результатом роботи перемовної групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до якої входять різні державні органи.

"Паралельно гуманітарний трек по поверненню цивільних був підсилений моєю комунікацією з російською уповноваженою з прав людини Т. Москальковою", — зазначив омбудсман.

Як повідомляли Новини.LIVE, про обмін полоненими, який відбувся 11 квітня, заявив глава держави. Володимир Зеленський зазначив, що додому вдалося повернути 175 військовослужбовців.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що обмін 11 квітня став особливим. Зокрема через те, що звільнені українці перебували у ворожій неволі з 2022 року.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
