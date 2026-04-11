В Коордштабі назвали особливість сьогоднішнього обміну полоненими
Перед Великоднем з російського полону повернулися 182 українці. Це вже 72-й обмін полоненими й він має свою особливість. Як військові, так й цивільні, що повернулися сьогодні додому, утримувалися в полоні ще з 2022 року.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Обмін полоненими 11 квітня
У Коордштабі зазначили, що особливістю обміну стало те, що майже усі звільнені полонені були в російській неволі з 2022 року. Крім того, вдалося визволити 25 офіцерів, яких РФ раніше категорично відмовлялася обмінювати.
"Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної Гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні.
Наймолодшому українцю, звільненому з полону — 22 роки, найстаршому виповнилося 63 роки. Серед тих, кого вдалося повернути:
- представники Військово-Морських Сил;
- Сухопутних військ;
- ТрО;
- ДШВ;
- ВСП;
- Повітряних Сил;
- СБС;
- Національної гвардії України;
- Державної прикордонної служби.
Крім того, в Україну повернулися семеро цивільних громадян. Їх окупаційні війська поневолили ще у 2022 році.
Усі звільнені полонені пройдуть медичний огляд. Їм нададуть необхідну допомогу та забезпечать усім необхідним.
Як повідомляли Новини.LIVE, у суботу, 11 квітня, Президент Володимир Зеленський повідомив про обмін полоненими. З російської неволі вдалося звільнити 175 військовослужбовців.
Також очільник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив про звільнення з полону сімох цивільних. Він зазначив, що під час великоднього обміну додому повернулося 182 полонених.
