

Головна Новини дня В Коордштабі назвали особливість сьогоднішнього обміну полоненими

В Коордштабі назвали особливість сьогоднішнього обміну полоненими

Дата публікації: 11 квітня 2026 15:11
В Коордштабі назвали особливість сьогоднішнього обміну полоненими
Український військовий, який повернувся з полону 11 квітня. Фото: Facebook/Koord_shtab

Перед Великоднем з російського полону повернулися 182 українці. Це вже 72-й обмін полоненими й він має свою особливість. Як військові, так й цивільні, що повернулися сьогодні додому, утримувалися в полоні ще з 2022 року.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Обмін полоненими 11 квітня

У Коордштабі зазначили, що особливістю обміну стало те, що майже усі звільнені полонені були в російській неволі з 2022 року. Крім того, вдалося визволити 25 офіцерів, яких РФ раніше категорично відмовлялася обмінювати.

Кого звільнили з полону 11 квітня
Обмін полоненими 11 квітня. Фото: Facebook/Koord_shtab

"Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної Гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні.

Кого звільнили з полону 11 квітня
Український військовий, якого звільнили з полону 11 квітня. Фото: Facebook/Koord_shtab

Наймолодшому українцю, звільненому з полону — 22 роки, найстаршому виповнилося 63 роки. Серед тих, кого вдалося повернути:

  • представники Військово-Морських Сил;
  • Сухопутних військ;
  • ТрО;
  • ДШВ;
  • ВСП;
  • Повітряних Сил;
  • СБС;
  • Національної гвардії України;
  • Державної прикордонної служби. 
Кого звільнили з полону 11 квітня
Звільнений з полону захисник. Фото: Facebook/Koord_shtab

Крім того, в Україну повернулися семеро цивільних громадян. Їх окупаційні війська поневолили ще у 2022 році.  

Кого звільнили з полону 11 квітня
Український оборонець, якого звільнили з полону. Фото: Facebook/Koord_shtab

Усі звільнені полонені пройдуть медичний огляд. Їм нададуть необхідну допомогу та забезпечать усім необхідним.

Як повідомляли Новини.LIVE, у суботу, 11 квітня, Президент Володимир Зеленський повідомив про обмін полоненими. З російської неволі вдалося звільнити 175 військовослужбовців.

Також очільник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив про звільнення з полону сімох цивільних. Він зазначив, що під час великоднього обміну додому повернулося 182 полонених.

полонені військовослужбовці обмін полоненими
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
