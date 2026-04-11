В Коордштабі назвали особливість сьогоднішнього обміну полоненими

Український військовий, який повернувся з полону 11 квітня.

Перед Великоднем з російського полону повернулися 182 українці. Це вже 72-й обмін полоненими й він має свою особливість. Як військові, так й цивільні, що повернулися сьогодні додому, утримувалися в полоні ще з 2022 року.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Обмін полоненими 11 квітня

У Коордштабі зазначили, що особливістю обміну стало те, що майже усі звільнені полонені були в російській неволі з 2022 року. Крім того, вдалося визволити 25 офіцерів, яких РФ раніше категорично відмовлялася обмінювати.

Обмін полоненими 11 квітня.

"Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної Гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні.

Український військовий, якого звільнили з полону 11 квітня.

Наймолодшому українцю, звільненому з полону — 22 роки, найстаршому виповнилося 63 роки. Серед тих, кого вдалося повернути:

представники Військово-Морських Сил;

Сухопутних військ;

ТрО;

ДШВ;

ВСП;

Повітряних Сил;

СБС;

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби.

Звільнений з полону захисник.

Крім того, в Україну повернулися семеро цивільних громадян. Їх окупаційні війська поневолили ще у 2022 році.

Український оборонець, якого звільнили з полону.

Усі звільнені полонені пройдуть медичний огляд. Їм нададуть необхідну допомогу та забезпечать усім необхідним.

Як повідомляли Новини.LIVE, у суботу, 11 квітня, Президент Володимир Зеленський повідомив про обмін полоненими. З російської неволі вдалося звільнити 175 військовослужбовців.

Також очільник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив про звільнення з полону сімох цивільних. Він зазначив, що під час великоднього обміну додому повернулося 182 полонених.